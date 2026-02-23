Óskað eftir tilnefningum fyrir Samfélagsverðlaun Skagafjarðar

feykir.is Skagafjörður 23.02.2026 kl. 11.17 gunnhildur@feykir.is

Samfélagsverðlaun Skagafjarðar verða veitt í ellefta sinn á setningu Sæluviku í Safnahúsinu á Sauðárkróki sunnudaginn 12. apríl nk.

Skagafjörður óskar eftir tilnefningum fyrir Samfélagsverðlaun Skagafjarðar, en verðlaunin eru árlega veitt einstaklingi, fyrirtæki, stofnun eða félagasamtökum í Skagafirði sem þykja standa sig afburða vel í að efla skagfirskt samfélag.

Hægt er að senda inn tilnefningu HÉR.

Frestur til þess að senda inn tilnefningar er til og með 22. mars nk.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Mjölnir á Selfossi bauð lægst í Skagaveg

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 23.02.2026 kl. 11.25 oli@feykir.is
    Vegagerðin bauð í byrjun febrúar út ný- og endurbyggingu Skagavegar á um 7 km kafla auk nýbyggingar á um 0,7 km kafla á Brekknavegi. Tilboð voru opnuð þann 17. febrúar síðastliðinn og reyndist VBF Mjölnir ehf. frá Selfossi eiga lægsta tilboðið, 432,5 milljónir, sem var 91% af áætluðum verktakakostnaði Vegagerðarinnar.
    Meira

  • Lagning ljósleiðara á Blönduósi

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 23.02.2026 kl. 11.05 gunnhildur@feykir.is
    Sveitarfélagið Húnabyggð vinnur að gerð áætlunar um lagningu á ljósleiðara inn á öll lögheimili á Blönduósi sem ekki eru nú þegar tengd við ljósleiðarakerfi. Áformað er að fram­kvæmdir hefjist á vormánuðum og ljúki fyrir árslok 2026.
    Meira
  • Arney. MYND AÐSEND

    Rabb-a-babb 245: Arney

    feykir.is Skagafjörður, Rabb-a-babb, Lokað efni 22.02.2026 kl. 12.48 oli@feykir.is
    Við röbbum við Arneyju Sindradóttur þessa vikuna, eiginkonu Þórðar Karls Gunnarssonar, móður Gunnars Atla, Ólafs Bjarna og Eldeyju Sifjar, dóttur Ernu og Sindra á Breið. Arney sleit barnsskónum fram í Lýtingsstaðarhreppi þar sem hún er næst yngst fjögurra systkina. Býr í dag á Sauðárkróki og starfar sem skrifstofustjóri á Stoð ehf. verkfræðistofu þar sem Þórður Karl teiknar og hún rukkar fyrir eins og hún kemst sjálf að orði. Spurð út í nám svarar Arney því til að það hafi fyrst verið Steinsstaðaskóli og síðar Varmahlíðarskóli sem segir allt sem segja þarf, og ei þörf á að tíunda námsferilinn neitt frekar.
    Meira
  • Hannes Ingi og Brynja Sif. MYND AÐSEND

    Tómatsúpa og súrdeigsbrauð | Matgæðingar vikunnar

    feykir.is Skagafjörður, Í matinn er þetta helst, Lokað efni 22.02.2026 kl. 09.29 siggag@nyprent.is
    Það eru Brynja Sif Harðardóttir, Skagfirðingur, og Hannes Ingi Másson, Húnvetningur, sem voru matgæðingar í tbl. 36, 2025. Þau búa á Sauðárkróki ásamt strákunum sínum tveimur; Óliver Mána og Manúel Jóa. Þegar þessi þáttur fór í birtingu var Hannes Ingi að spila körfubolta með Tindastól og Brynja var í fæðingarorlofi. 
    Meira
Yfirlit frétta