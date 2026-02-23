Óskað eftir tilnefningum fyrir Samfélagsverðlaun Skagafjarðar
Samfélagsverðlaun Skagafjarðar verða veitt í ellefta sinn á setningu Sæluviku í Safnahúsinu á Sauðárkróki sunnudaginn 12. apríl nk.
Skagafjörður óskar eftir tilnefningum fyrir Samfélagsverðlaun Skagafjarðar, en verðlaunin eru árlega veitt einstaklingi, fyrirtæki, stofnun eða félagasamtökum í Skagafirði sem þykja standa sig afburða vel í að efla skagfirskt samfélag.
Hægt er að senda inn tilnefningu HÉR.
Frestur til þess að senda inn tilnefningar er til og með 22. mars nk.