Rabb-a-babb 245: Arney
Við röbbum við Arneyju Sindradóttur þessa vikuna, eiginkonu Þórðar Karls Gunnarssonar, móður Gunnars Atla, Ólafs Bjarna og Eldeyju Sifjar, dóttur Ernu og Sindra á Breið. Arney sleit barnsskónum fram í Lýtingsstaðarhreppi þar sem hún er næst yngst fjögurra systkina. Býr í dag á Sauðárkróki og starfar sem skrifstofustjóri á Stoð ehf. verkfræðistofu þar sem Þórður Karl teiknar og hún rukkar fyrir eins og hún kemst sjálf að orði. Spurð út í nám svarar Arney því til að það hafi fyrst verið Steinsstaðaskóli og síðar Varmahlíðarskóli sem segir allt sem segja þarf, og ei þörf á að tíunda námsferilinn neitt frekar.