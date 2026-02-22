Rabb-a-babb 245: Arney

Skagafjörður, Rabb-a-babb 22.02.2026
Arney. MYND AÐSEND
Arney. MYND AÐSEND

Við röbbum við Arneyju Sindradóttur þessa vikuna, eiginkonu Þórðar Karls Gunnarssonar, móður Gunnars Atla, Ólafs Bjarna og Eldeyju Sifjar, dóttur Ernu og Sindra á Breið. Arney sleit barnsskónum fram í Lýtingsstaðarhreppi þar sem hún er næst yngst fjögurra systkina. Býr í dag á Sauðárkróki og starfar sem skrifstofustjóri á Stoð ehf. verkfræðistofu þar sem Þórður Karl teiknar og hún rukkar fyrir eins og hún kemst sjálf að orði. Spurð út í nám svarar Arney því til að það hafi fyrst verið Steinsstaðaskóli og síðar Varmahlíðarskóli sem segir allt sem segja þarf, og ei þörf á að tíunda námsferilinn neitt frekar.

