Lagning ljósleiðara á Blönduósi
Sveitarfélagið Húnabyggð vinnur að gerð áætlunar um lagningu á ljósleiðara inn á öll lögheimili á Blönduósi sem ekki eru nú þegar tengd við ljósleiðarakerfi. Áformað er að framkvæmdir hefjist á vormánuðum og ljúki fyrir árslok 2026.
Framkvæmdin er unnin í samræmi við skilmála fjarskiptasjóðs um styrkta ljósleiðaravæðingu lögheimila utan markaðssvæða í þéttbýli 2024-2026. Með vísan í þá skilmála er markaðsaðilum hér með gefinn kostur á að upplýsa sveitarfélagið um sannanleg áform um að koma á ljósleiðaratengingu fyrir fyrirtæki og heimili á Blönduósi á næstu þremur árum. Þetta er kemur fram á vef Húnabyggðar.
Best er að koma þessum upplýsingum á netfangið hunabyggd@hunabyggd.is.
Skilmála fjarskiptasjóðs má finna hér.