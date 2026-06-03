Ráðhús Húnabyggðar formlega tekið í notkun

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 03.06.2026 kl. 09.26 oli@feykir.is
Fjöldi gesta var viðstaddur opnunardagskrána í ráðhúsinu. Á neðri myndinni sést Jóhannes Torfason afhenda Pétri Arasyni mynd að gjöf frá Ámundakinn, MYNDIR AF FB-SÍÐU HÚNABYGGÐAR
Fjöldi gesta var viðstaddur opnunardagskrána í ráðhúsinu. Á neðri myndinni sést Jóhannes Torfason afhenda Pétri Arasyni mynd að gjöf frá Ámundakinn, MYNDIR AF FB-SÍÐU HÚNABYGGÐAR

Ráðhús Húnabyggðar var formlega opnað fyrir síðustu helgi að vistöddum fjölda gesta. Fram kemurá heimasíðu Húnabyggðar að viðamikil dagskrá var í ráðhúsinu nýja í tilefni af opnuninni en að henni lokinni bauð sveitarfélagið íbúum í létta grillveislu og fólk gat einnig skoðað ráðhúsið og Skjólið sem er félagsmiðstöð ungmenna Húnabyggðar.

Dagskráin hófst með söng Sigrúnar Erlu Snorradóttur við undirleik Elvars Loga Friðrikssonar. „Pétur Arason sveitarstjóri hélt því næst ræðu og sagði frá tildrögum þess að Húnabraut 5 varð fyrr valinu sem nýtt ráðhús nýs sveitarfélags, hvernig verkefnið var framkvæmt og hvaða leiðarstef var notað við innréttingu húsnæðisins. Þar kom m.a. fram að tekið var tillit til sögu hússins og einnig sögu sveitarfélagsins en t.d. eru gamlar ljósmyndir upp á veggjum með fólki og stöðum úr sveitarfélaginu, málverk í eigu sveitarfélagsins voru sett upp sem áður höfðu verið í geymslu á ýmsum stöðu, stólar og borð frá Húnavöllum notuð o.fl. Þá fékk sveitarfélagið að gjöf frá Kjarnafæði-Norðlenska teiknaðar myndir sem Guðráður Jóhannsson gerði af fólki og fyrirbærum í sláturhúsi SAH á níunda áratugnum og voru alltaf til sýnis í mötuneyti sláturhússins. Hluti þessara mynda er nú komin upp á vegg í ráðhúsinu og príða fundarherbergi sveitarstjórnar Húnabyggðar.

Þess má geta að fuundarherbergið fékk nafnið Húnavellir og skrifstofa sveitarstjóra fékk nafnið Húnaver.

Jóhannes Torfason færði sveitarfélaginu málverk að gjöf frá Ámundakinn, en málverkið sýnir húsið að Húnabraut 5 og næsta nágrenni þess. Sveitarfélagið notaði tækifærið og gaf Jóhannesi portrett mynd af Torfa föður Jóhannesar sem fyrrnefndur Guðráður málaði á sínum tíma og var geymt Í Húnavallaskóla. Opnunardagskránni lauk með fallegum söng Sigrúnar Erlu,“ segir í færslu Húnabyggðar á Facebook.

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