Rjómalagað pasta og frönsk súkkulaðikaka | Matgæðingur vikunnar
Matgæðingur vikunnar í tbl. 6 fékk áskorun frá vinkonu sinni, Kristey Rut, en það er körfuboltasnillingurinn Inga Sólveig Sigurðardóttir frá Sauðarkróki. Gaman er að segja frá því að Inga Sólveig var nú á dögunum að skrifa undir samning við Tindastól fyrir komandi átök í haust. Inga Sólveig og kærastinn hennar, Almar Atli Ólafsson frá Litla-Felli á Skagaströnd, búa á Króknum. Almar Atli starfar hjá Þ. Hansen en Inga Sólveig stundar nám í hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri.