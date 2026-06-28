Rjómalagað pasta og frönsk súkkulaðikaka | Matgæðingur vikunnar

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Í matinn er þetta helst, Lokað efni 28.06.2026 kl. 09.23 siggag@nyprent.is
Inga Sólveig og Almar Atli. AÐSEND MYND
Inga Sólveig og Almar Atli. AÐSEND MYND

Matgæðingur vikunnar í tbl. 6 fékk áskorun frá vinkonu sinni, Kristey Rut, en það er körfuboltasnillingurinn Inga Sólveig Sigurðardóttir frá Sauðarkróki. Gaman er að segja frá því að Inga Sólveig var nú á dögunum að skrifa undir samning við Tindastól fyrir komandi átök í haust. Inga Sólveig og kærastinn hennar, Almar Atli Ólafsson frá Litla-Felli á Skagaströnd, búa á Króknum. Almar Atli starfar hjá Þ. Hansen en Inga Sólveig stundar nám í hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri.

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