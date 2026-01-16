Sex ungmenni í úrtak fyrir U-18 landslið

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 16.01.2026 kl. 11.07 gunnhildur@feykir.is
Það komu frábærar fréttir úr barnastarfinu hjá Pílukastfélagi Skagafjarðar í dag þegar sagt var frá því að sex börn úr starfinu hafa verið valin í úrtak fyrir U-18 ára landslið Íslands sem mun taka þátt í landsliðsverkefni fyrir Íslandshönd næsta sumar. „Þetta er ótrúlega mikil heiður og flott afrek hjá þessum krökkum með að vera valin í þetta verkefni en þau eiga það fyllilega skilið eftir frábæran árangur á mótum ÍPS á síðasta ári. Allir þessir krakkar hafa verið að æfa hjá félaginu frá stofnun barnastarfsins og hafa verið dugleg að æfa og mæta á mót bæði innan félags sem og á landsvísu,“ segir Júlíus Helgi þjálfari hjá Pílukastfélaginu. 
 
Á Facebooksíðu Pílukastfélagsins eru þetta börnin í stafrófsröð: 
 
Birna Guðrún Júlíusdóttir tók þátt í öllum Dartungmótum ársins 2025 í flokki U-14 og vann þar þrjú silfur og eitt brons sem skilaði henni í öðru sæti í heildarstigakeppni Dartung. Sömuleiðis tók hún þátt í íslandsmóti ungmenna í flokki U-14 og endaði þar í 3.-4. sæti.

Gerður Júlía Kristjánsdóttir tók þátt tveimur Dartungmótum í flokki U-14 og vann þar eitt gull og eitt brons sem skilaði henni í þriðja sæti í heildarstigakeppni Dartung.

Nína Júlía Þórðardóttir tók þátt í einu Dartungmóti í flokki U-14 þar sem hún náði öðru sæti. Sá árángur skilaði henni í 4. sæti í heildarstigakeppni Dartung. Einnig tók Nína þátt í Íslandsmóti Ungmenna í flokki U-14 og endaði þar sömuleiðis í öðru sæti.

Rakel Birta Gunnarsdóttir hafði ekki tök á að taka þátt í Dartung á seinasta ári en var hins vegar með og tók þátt í Íslandsmóti ungmenna í flokki U-14 þar sem hún endaði í 3.-4. sæti. Rakel vakti hins vegar áhuga landsliðsþjálfarans í heimsókn hans til PKS síðasta haust og var því valin í hópinn sem hún á svo sannalega skilið.

Friðrik Henrý Árnason hefur átt einstaklega gott ár 2025. Henrý tók þátt í öllum mótum Dartung árið 2025 og vann þrjú mót og endaði einu sinni í 3.-4. sæti í flokki U-14. Sá árangur skilaði honum efsta sæti í heildarstigakeppni Dartung. Henrý tók þátt íslandsmóti ungmenna í flokki U-14 en datt þar út í 8 manna úrslitum. Henrý hefur að auki verið duglegur að taka þátt í mótum bæði í barna- og fullorðinsflokki og hefur náð eftirtektarverðum árangri í þeim.

Sigurbjörn Darri Pétursson tók þátt í tveimur mótum í Dartung 2025 í flokki U-14 og náði þar einu silfri og einu bronsi. Sá árángur skilaði honum 7. sæti í heildarstigalista Dartung. Sigurbjörn tók einnig þátt íslandsmóti ungmenna í flokki U-14 en datt þar út í 16 manna úrslitum. Eins og með Rakel stóð Sigurbjörn sig vel þegar landsliðsþjálfarinn var í heimsókn sem hjálpaði honum að vera valinn í úrtakshópinn.

 

Við hjá Feyki óskum þessum krökkum innilega til hamingju með tilnefninguna. 

Til baka

Fleiri fréttir

  • MYND BRIET.IS

    Opið hús hjá Leigufélaginu Bríet – Flúðabakki, Blönduósi

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 16.01.2026 kl. 11.33 gunnhildur@feykir.is
    Leigufélagið Bríet ehf. hefur nýlega fest kaup á 6 glæsilegum íbúðum að Flúðabakka 5 á Blönduósi. „Við erum afar ánægð með að bæta þessum eignum við íbúðaframboð svæðisins og stuðla þannig við fjölbreyttari íbúðamarkaði,“ segir í fréttatilkynningu frá félaginu. Leigufélagið Bríeta býður því íbúum Húnabyggðar að koma og skoða íbúðirnar og ræða við fulltrúa Leigufélagsins þriðjudaginn 20. janúar nk. frá kl 12:00 til kl 14:00 á Flúðabakka 5, Blönduósi.
    Meira
  • Frá Mannamóti 2026. MYND AF SSNV

    Góð þátttaka í Mannamóti 2026

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 16.01.2026 kl. 09.36 oli@feykir.is
    Á heimasíðu SSNV er sagt frá því að vel hafi verið mætt á Mannamót sem fram fór í Kórnum í Kópavogi í gær þar sem fulltrúar Norðurlands vestra voru áberandi og kynntu fjölbreytta og öfluga ferðaþjónustu á svæðinu. Þar áttu ferðaþjónustuaðilar svæðisins góð samtöl við ferðaskipuleggjendur og aðra fagaðila, kynntu sína starfsemi og sköpuðu ný tengsl til framtíðar.
    Meira
  • Júlíus Orri í baráttunni um boltann en hann átti flottan leik í gær. MYND: ©SIGURÐUR INGI

    Öruggur sigur á Breiðhyltingum í hörkuleik

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 16.01.2026 kl. 09.14 oli@feykir.is
    Lið Tindastóls og ÍR mættust í Síkinu í gærkvöldi í leik sem var jafnari og meira spennandi en kannski margur átti von á. Stólarnir byrjuðu leikinn betur en gestirnir voru hvergi bangnir og áttu góða spretti sem heimamenn svöruðu yfirleitt að bragði. Níu stigum munaði í hálfleik og það má segja að sá munur hafi haldist að mestu út síðari hálfleikinn. Lokatölur 101-90 og Stólarnir nú einir í öðru sæti Bónus deildarinnar eftir tapleik hjá Val gegn rísandi stórveldi Ármanns.
    Meira
  • MYND FACEBOOK

    Síkið í kvöld

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 15.01.2026 kl. 13.44 gunnhildur@feykir.is
    Í dag er leikdagur í Síkinu á Sauðárkróki þegar Tindastóll tekur á móti ÍR í mfl. karla í körfubolta.
    Meira
Yfirlit frétta