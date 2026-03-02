Éljagangur og norðanstrekkingur í dag
Leiðindaveður gengur nú yfir landið en það eru einkum Austfirðingar sem fá að finna fyrir því en appelsínugul veðurviðvörun er í dag fyrir Austurland og Austfirði. Gul viðvörun er fyrir Norðurland eystra en Norðurland vestra virðist ætla að sleppa betur frá þessu skoti. Á svæðinu má þó reikna með norðvestan 10-15 m/sek í dag og éljagangi eða lítilsháttar snjókomu eftir hádegi.
Það má segja að spáin fyrir vikuna sé risjótt; það hægir á vindi og bætir töluvert í til skiptis og því kannski vissara fyrir ferðalanga að skoða aðs<tæur og spár áður en lagt er í hann.
Spáð er frosti framan af vikunni en á föstudag og laugardag er spáð allt að 4 stiga hita og jafnvel slyddu eða rigningu.
Vegir á Norðurlandi vestra eru yfirleitt færir en unnið er að mokstri á leiðinni frá Sauðárkróki og yfir í Hofsós. Snjóþekja er á veginum yfir Vatnsskarð en á öðrum vegum er ýmist hálka eða hálkublettir. Snjóþekja er á Holtavörðuheiði og þar er éljagangur eins og víðast hvar á Norðurlandi vestra. Flestir vegir austan Mývatns eru aftur á móti ófærir.