Óvæntur ratleikur í Njarðvík fékk fallegan endi
Árni Heiðar ásamt ónefndum heiðursmönnum á góðri stund fyrir leik Kormáks/Hvatar á Dalvík. Árni er lengst til hægri á myndinni. MYND AÐSEND
Árni Heiðar Grímsson er Eyfirðingur með búsetu í Grafarvoginum í Reykjavík en hann er upphaflega frá Stóra Dal í Eyjafirði. Hann starfar sem tæknimaður hjá Advania. „Yfirtæknimaður jafnvel,“ bætir hann við. Árni Heiðar segir frá liðinu sínu í Enska boltanum að þessu sinni en byrjar á að gera grein fyrir sjálfum sér af eyfirsku lítillæti.