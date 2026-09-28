Sigurdís snýr heim með nýja plötu
Tónskáldið, píanóleikarinn og söngkonan Sigurdís Tryggvadóttir frá Ártúnum í Blöndudal snýr aftur á heimaslóðir með sína fyrstu plötu, Bergmál fjallanna. Sigurdís verður með þrenna útgáfutónleika á Norðvesturlandi af þessu tilefni. Hún hefur leikinn í Blönduóskirkju 31.okt. kl: 14. 1.nóv. verður hún í Hvammstangakirkju kl: 14. Tónleikaröðinni lýkur svo Miðgarði í Varmahlíð 4. nóv. og hefjast tónleikarnir kl. 20. Aðgangur er ókeypis. Tónleikarnir vara í klukkustund og boðið verður upp á vöfflukaffi að tónleikum loknum.