Skagafjörður auglýsir vinnslutillögu vegma tjaldsvæðis í Borgargerði

feykir.is Skagafjörður 26.07.2026 kl. 12.11 oli@feykir.is

Byggðarráð Skagafjarðar í umboði sveitarstjórnar samþykkti á 202. fundi sínum þann 16. júlí 2026 að auglýsa vinnslutillögu fyrir ”Tjaldsvæði við Borgargerði á Sauðárkróki, Skagafirði” skv. 40 gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Helsta markmið deiliskipulagsins er að setja fram stefnu um umgjörð og skipulag fyrir nýtt tjaldsvæði á Sauðárkróki þar sem fyrirhugað er að núverandi tjaldsvæði á Flæðum víki vegna uppbyggingar menningarhúss.

Nýju tjaldsvæði er ætlað að bjóða upp á fjölbreytt og rúmgott svæði til að taka á móti þeim fjölda tjaldsgesta sem koma ár hvert til Sauðárkróks.
Einnig er gert ráð fyrir að tjaldsvæðið getið byggst upp í áföngum og hafi stækkunarmöguleika en skipulaginu er ætlað að skapa ramma um skynsamlega uppbyggingu til lengri tíma. Unnin var frumhönnun af svæðinu árið 2024 og byggir skipulagið að á þeirri vinnu.

Viðfangsefni deiliskipulagsins eru m.a.: -Huga að ólíkum gistimöguleikum fyrir hefðbundin tjöld og ferðavagna, þ.m.t. húsbíla, fellihýsi, tjaldvagna og bílatjöld.
-Skilgreining á aðkomu, vegakerfi, þjónustusvæðum, byggingarreitum og bílastæðum.
-Skipulag grænna svæði, leiksvæða, stígakerfis og umgjörð tjaldsvæðisreitsins

Vinnslutillagan er auglýst frá 22. júlí til og með 16. ágúst 2026.

Hægt er að skoða hana í Skipulagsgátt Skipulagsstofnunar á www.skipulagsgatt.is/ undir málsnúmeri 485/2026. Einnig er hægt að nálgast gögnin á heimasíðu Skagafjarðar www.skagafjordur.is. Með kynningu vinnslutillögu er íbúum og öðrum hagsmunaaðilum gefinn kostur á að senda inn rafrænar ábendingar og ábendingar sem snúa að málefnum deiliskipulagsins og komandi skipulagsvinnu í gegnum vef Skipulagsgáttar á www.skipulagsgatt.is/ mál 485/2026 í síðasta lagi 16. ágúst 2026. Einnig er hægt að skila inn skriflegum umsögnum til skipulagsfulltrúa í afgreiðslu Ráðhússins, Skagfirðingabraut 17-21, 550 Sauðárkróki eða á netfangið skipulagsfulltrui@skagafjordur.is

Skipulagsfulltrúi Skagafjarðar

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