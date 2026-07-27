Bandaríski leikmaðurinn Jalen Adaway gengur til liðs við Stólana

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 27.07.2026 kl. 09.36 bladamadur@feykir.is
MYND: DAVÍÐ MÁR
MYND: DAVÍÐ MÁR

Á Facebook síðu Körfuknattleiksdeild Tindastóls kom fram að liðið hefur samið við bandaríska leikmanninn Jalen Adaway um að leika með liðinu á komandi tímabili. Hann er hörku varnarmaður og ætlar sér að gefa 110% í hvern einasta leik.

Jalen er 196 cm bakvörður með sterkan feril að baki úr NCAA, NBA G League og atvinnudeildum beggja vegna Atlantshafsins. Hann lék háskólabolta með Miami University og St. Bonaventure, þar sem hann var valinn í First Team All-Atlantic 10, árið 2022. Hann hefur sýnt styrk sinn sem atvinnumaður í krefjandi deildum erlendis. Meðal annars varð hann meistari í Slóvakíu með Patrioti Levice.

Jalen Adaway er leikmaður sem passar vel inn í lið Stólana en hann er líkamlega sterkur, árásargjarn, duglegur í fráköstum og tilbúinn að leggja sig allan fram báðum megin á vellinum. Hann getur skorað, sótt af krafti að körfunni og komið með orku sem við vitum að stuðningsmenn Tindastóls kunna að meta.

”Þetta verður frábært tímabil! Ég er svo spenntur að verða partur af Tindastólsliðinu og get ekki beðið eftir að koma á Krókinn. Ég sé helling sem ég er spenntur fyrir og ætla að gefa 110% í hvern einasta leik! Áfram gakk!“ sagði Jalen.

„Við erum spenntir að vinna með Jalen. Hann er góður íþróttamaður sem getur spilað hörkuvörn. Sóknarlega getur hann bæði búið til með boltann í höndunum og spilað án bolta,” sagði Arnar Guðjónsson, þjálfari Tindastóls.

Nú styttist í körfuboltatímabilið og mikil tilhlökkun er fyrir því.

Velkominn í Síkið Jalen Adaway!

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