Glæsilegir tónleikar í Heimilisiðnaðarsafninu | Elín S. Sigurðardóttir skrifar

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar 27.07.2026 kl. 08.29
Frá vinstri: Helgi Páll Gíslason, Hulda Margrét Birkisdóttir og Ólafur Freyr Birkisson. MYND: ELVAR INGI JÓHANNESSON
Frá vinstri: Helgi Páll Gíslason, Hulda Margrét Birkisdóttir og Ólafur Freyr Birkisson. MYND: ELVAR INGI JÓHANNESSON

Sunnudaginn 19. júlí voru haldnir Stofutónleikar í Heimilisiðnaðarsafninu en skapast hefur hefð fyrir slíkum tónleikum á síðasta degi Húnavöku.

Það voru Höllustaðasystkinin þau Ólafur Freyr Birkisson, Hulda Margrét Birkisdóttir og Helgi Páll Gíslason, sem stigu á stokk og fluttu fjölbreytta dagskrá. Öll eru systkinin einstaklega söngelsk og hafa sungið við ýmis tækifæri frá unglingsaldri.

Ólafur Freyr, bass/baritónn hefur lokið bakkalárnámi í söng frá tónlistardeild Listaháskóla Íslands en áður nam hann við Söngskólann í Reykjavík. Hann hefur komið fram og gengt ýmsum óperuhlutverkum ásamt því að vera einsöngvari með kórum.

Hulda Margrét stundaði nám í rithmískum söng í Tónlistarskólanum á Akureyri en hefur einnig lagt stund á klassískan söng í Söngskóla Reykjavíkur.

Undanfarin ár hefur Helgi Páll stundað söngnám í Tónlistarskóla Austur-Húnvetninga og á menntaskólaárunum söng hann með Hamrahlíðarkórnum og til margra ára sungið með Karlakór Bólstaðarhlíðarhrepps.

Systkinin buðu upp á blandaða söngdagskrá og renndu sér á milli laga, allt frá okkar heimahéraði og til landsins sígildu karlakórslaga. Tónleikarnir enduðu á undurfallegum og krefjandi tónum úr smiðju Schuberts.

Undirleikarinn Hjalti Þór Davíðsson fylgdi þeim eftir á öruggan og ljúfan hátt.

Eins og oft á Stofutónleikum safnsins, þar sem mikil nálægð er milli flytjenda og gesta, myndaðist mikil stemning, hlýja og afslappað andrúmsloft.

Hver einasti stóll sem fannst í safninu var setinn og þessu unga fólki klappað lof í lófa og létu tónleikagestir í ljósi mikla hrifningu með þessa einstöku Stofutónleika.

Eftir tónleikana þáðu gestir kaffi og kleinur í kaffirými safnsins og áttu saman gæðastund.

Elín S. Sigurðardóttir.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Feykir og Sjónhorn farið í sumarfrí

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 27.07.2026 kl. 08.37 bladamadur@feykir.is
    Nú er starfsfólk Nýprents farið í sumarfrí og mætir aftur til starfa mánudaginn 10. ágúst. Emma Katrín sumarafleysingastarfsmaður Feykis verður á fréttavaktinni og sér um að koma fréttum og efni á Feyki.is. 
    Meira

  • Skagafjörður auglýsir vinnslutillögu vegma tjaldsvæðis í Borgargerði

    feykir.is Skagafjörður 26.07.2026 kl. 12.11 oli@feykir.is
    Byggðarráð Skagafjarðar í umboði sveitarstjórnar samþykkti á 202. fundi sínum þann 16. júlí 2026 að auglýsa vinnslutillögu fyrir ”Tjaldsvæði við Borgargerði á Sauðárkróki, Skagafirði” skv. 40 gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Helsta markmið deiliskipulagsins er að setja fram stefnu um umgjörð og skipulag fyrir nýtt tjaldsvæði á Sauðárkróki þar sem fyrirhugað er að núverandi tjaldsvæði á Flæðum víki vegna uppbyggingar menningarhúss.
    Meira
  • Guðmundur Þór og Jóhanna. AÐSEND MYND

    Gúllassúpa og ostakaka | Matgæðingur Feykis

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Í matinn er þetta helst, Lokað efni 26.07.2026 kl. 09.00 siggag@nyprent.is
    Matgæðingar vikunnar í tbl. 11 voru Guðmundur Þór og Jóhanna Friðriksdóttir en þau búa á Arnarholti ásamt börnunum Arnheiði Kristínu, Elísu Hebbu og Kristni Erni, sem er reyndar að mestu fluttur að heiman. Guðmundur er húsasmíðameistari og starfar sem framkvæmdastjóri trésmiðjunnar Stíganda á Blönduósi. Jóhanna er reiðkennari og þjálfari og starfar heima á Arnarholti við þjálfun hrossa og reiðkennslu. Síðustu ár hafa þau unnið mikið að því að bæta aðstöðu til þjálfunar hrossa og eru nú komin með gott hesthús með pláss fyrir um 30 hross og góða reiðskemmu til þjálfunar.
    Meira
  • MYND AF HEIMASTÍÐU SELASETURSINS

    Stóra selatalningin á Vatnsnesi í vændum

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 25.07.2026 kl. 16.09 bladamadur@feykir.is
    Þann 27. júlí mun fara fram stóra selatalningin hjá Selasetri Íslands. Talningin fer fram við Vatnsnes eins og hún hefur gert undanfarin ár, en eftirlit með selastofninum á Vatnsnesi hófst árið 2007. Síðan þá hefur hún farið reglulega fram. Nú er óskað eftir sjálfboðaliðum sem vilja eyða deginum sem vísindafólk, fylgjast með selum og leggja sitt af mörkum til verndar selastofnsins.
    Meira
Yfirlit frétta