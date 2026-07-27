Glæsilegir tónleikar í Heimilisiðnaðarsafninu | Elín S. Sigurðardóttir skrifar
Sunnudaginn 19. júlí voru haldnir Stofutónleikar í Heimilisiðnaðarsafninu en skapast hefur hefð fyrir slíkum tónleikum á síðasta degi Húnavöku.
Það voru Höllustaðasystkinin þau Ólafur Freyr Birkisson, Hulda Margrét Birkisdóttir og Helgi Páll Gíslason, sem stigu á stokk og fluttu fjölbreytta dagskrá. Öll eru systkinin einstaklega söngelsk og hafa sungið við ýmis tækifæri frá unglingsaldri.
Ólafur Freyr, bass/baritónn hefur lokið bakkalárnámi í söng frá tónlistardeild Listaháskóla Íslands en áður nam hann við Söngskólann í Reykjavík. Hann hefur komið fram og gengt ýmsum óperuhlutverkum ásamt því að vera einsöngvari með kórum.
Hulda Margrét stundaði nám í rithmískum söng í Tónlistarskólanum á Akureyri en hefur einnig lagt stund á klassískan söng í Söngskóla Reykjavíkur.
Undanfarin ár hefur Helgi Páll stundað söngnám í Tónlistarskóla Austur-Húnvetninga og á menntaskólaárunum söng hann með Hamrahlíðarkórnum og til margra ára sungið með Karlakór Bólstaðarhlíðarhrepps.
Systkinin buðu upp á blandaða söngdagskrá og renndu sér á milli laga, allt frá okkar heimahéraði og til landsins sígildu karlakórslaga. Tónleikarnir enduðu á undurfallegum og krefjandi tónum úr smiðju Schuberts.
Undirleikarinn Hjalti Þór Davíðsson fylgdi þeim eftir á öruggan og ljúfan hátt.
Eins og oft á Stofutónleikum safnsins, þar sem mikil nálægð er milli flytjenda og gesta, myndaðist mikil stemning, hlýja og afslappað andrúmsloft.
Hver einasti stóll sem fannst í safninu var setinn og þessu unga fólki klappað lof í lófa og létu tónleikagestir í ljósi mikla hrifningu með þessa einstöku Stofutónleika.
Eftir tónleikana þáðu gestir kaffi og kleinur í kaffirými safnsins og áttu saman gæðastund.
Elín S. Sigurðardóttir.