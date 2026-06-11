Stefna á að auka þjónustuna og bæta við sig verkefnum

feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 11.06.2026 kl. 16.35 oli@feykir.is
Framkvæmdir við viðbyggingu vélaverkstæðis KS í Kjarnanum eru komnar á fullt. MYND: EKH
Framkvæmdir við viðbyggingu vélaverkstæðis KS í Kjarnanum eru komnar á fullt. MYND: EKH

Þeir sem keyra um Krókinn í leit að nýjum og spennandi vísum að framkvæmdum hafa eflaust tekið eftir því að sunnan við Vélaverkstæði KS er búið að taka grunn og framkvæmdir hafnar. Þar stendur nefnilega til að byggja við vélaverkstæðið og er víst löngu kominn tími til að sögn Hjartar Elefsen sem tók við sem forstöðumaður í ársbyrjun 2024. Hjörtur hóf störf á vélaverkstæðinu árið 1999 og tók við verkstjórn þar sjö árum síðar. Feykir forvitnaðist aðeins um Hjört og framkvæmdirnar framundan.

Skráðu þig inn til að lesa

Þú getur valið um þrjár áskriftarleiðir:

Leið 1 (blað og rafrænn aðgangur)

Færð blaðið inn um lúguna í hverri viku, rafrænan aðgang að pdf útgáfunni og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 3.495 kr. á mánuði m/vsk (3.149 án/vsk)
Það eru alltaf fjögur blöð í mánaðaráskriftinni.

Leið 2 (rafrænn aðgangur að pdf útgáfu blaðsins)

Færð rafrænan aðgang að pdf útgáfunni að Feyki og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 2.495 kr. á mánuði m/vsk. (2.248 kr. án/vsk).

Leið 3 (rafrænn aðgangur í viku)

Færð rafrænan aðgang að nýjasta tbl. Feykis og læstum fréttum í viku inn á feykir.is.
Kostar 695 kr. vikan m/vsk. (626 kr. án/vsk).

Kaupa áskrift
Til baka

Fleiri fréttir

  • MYND AF HEIMASÍÐU SKAGAFJARÐAR

    Hinsegin dagar í Skagafirði

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 11.06.2026 kl. 15.31 bladamadur@feykir.is
    Í Skagafirði verður haldið upp á hinsegin daga. Hátíðin mun standa yfir frá 10.-15. ágúst. Eins og kemur fram á heimasíðu Skagafjarðar er markmið hátíðarinnar að auka sýnileika LGBTQ+ samfélagsins og byggja upp samfélag sem er opið og öruggt fyrir alla íbúa og gesti.
    Meira
  • MYND AF FB SÍÐU KÖRFUKNATTLEIKSDEILDAR TINDASTÓLS

    Ísak Wíum í þjálfarateymi Tindastóls

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Aðsendar greinar 11.06.2026 kl. 11.21 bladamadur@feykir.is
    Ísak Wíum ráðinn til Körfuknattleiksdeildar Tindastóls. Eins og má sjá á Facebook síðu Körfuknattleiksdeildar Tindastóls hefur verið gengið frá ráðningu Ísaks Wíum til starfa hjá deildinni. Ísak mun gegna fjölbreyttu og mikilvægu hlutverki sem aðstoðarþjálfari meistaraflokks karla, verkefnastjóri Körfuknattleiksdeildar Tindastóls og þjálfari tveggja elstu drengjaflokka félagsins.
    Meira
  • MYND: ÁRMANN HINRIK

    Nældu sér í stig gegn toppliðinu

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 11.06.2026 kl. 10.48 bladamadur@feykir.is
    Kormákur/Hvöt heimsótti Hauka á Ásvelli í gærkvöldi. Fyrir leik voru liðin í fyrsta og fjórða sæti 2. deildar en eftir leikinn duttu Kormákur/Hvöt niður um eitt sæti og sitja í því fimmta. Leikurinn endaði 2-2 og fá því bæði lið eitt stig.
    Meira
  • Ný sveitarstjórn samankomin á fyrsta fundi. MYND AÐSEND

    Guðmundur Haukur er áfram forseti sveitarstjórnar í Húnabyggð

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 11.06.2026 kl. 09.33 oli@feykir.is
    Ný sveitarstjórn Húnabyggða kom saman þann 9. júní í fyrsta sinn eftir sveitarstjórnarkosningarnar þar sem listi Sjálfstæðismanna og óháðra náði hreinum meirihluta. Á fundinum fór fram kjör fulltrúa í nefndir og ráð. Guðmundur Haukur Jakobsson oddviti D-lista verður áfram forseti sveitarstjórnar en Ragnhildur Haraldsdóttir, sem skipaði fimmta sæti D-lista, verður varaforseti sveitarstjórnar.
    Meira
Yfirlit frétta