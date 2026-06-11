Stefna á að auka þjónustuna og bæta við sig verkefnum
Þeir sem keyra um Krókinn í leit að nýjum og spennandi vísum að framkvæmdum hafa eflaust tekið eftir því að sunnan við Vélaverkstæði KS er búið að taka grunn og framkvæmdir hafnar. Þar stendur nefnilega til að byggja við vélaverkstæðið og er víst löngu kominn tími til að sögn Hjartar Elefsen sem tók við sem forstöðumaður í ársbyrjun 2024. Hjörtur hóf störf á vélaverkstæðinu árið 1999 og tók við verkstjórn þar sjö árum síðar. Feykir forvitnaðist aðeins um Hjört og framkvæmdirnar framundan.