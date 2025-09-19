Stólarnir lögðu Kormák/Hvöt í hörkuleik

Manuel Martinez gerði öll mörk Tindastóls í kvöld en leikurinn endaði 3-1. MYNDIR: SIGURÐUR INGI
Manuel Martinez gerði öll mörk Tindastóls í kvöld en leikurinn endaði 3-1. MYNDIR: SIGURÐUR INGI

Það var hörkumæting á stórleikinn á Sauðárkróksvelli í kvöld þar sem Tindastóll og Kormákur/Hvöt mættust í undanúrslitum Fótboltapunkturnet bikarsins. Montrétturinn á Norðurlandi vestra undir og úrslitaleikur á Laugardalsvelli eftir viku og stemningin var eftir því. Liðin enduðu bæði í fjórða sæti í sinni deild; Stólarnir í 3. deild en Húnvetningar í 2. deild. En í bikar er allt hægt og Stólarnir með Manu – nei, ekki Man U – í þrennustuði fögnuðu innilega frábærum 3-1 sigri. Til hamingju Stólar!

