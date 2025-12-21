Hrafnhildur og jólin

feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 21.12.2025 kl. 09.00 gunnhildur@feykir.is
Uppáhalds jólaskraut Hrafnhildar.MYND AÐSEND
Uppáhalds jólaskraut Hrafnhildar.MYND AÐSEND

Blaðamaður setti sig í samband við nokkrar alvöru jólakúlur og forvitnaðist um jólin og jólatréið á heimilinu. Allir hafa sínar jólatréssérviskur og áhugavert að heyra misjafnar hefðir á heimilum fólks þegar kemur að jólaténu. Sumir eru alltaf með lifandi tré á meðan aðrir eru með gervi. Helgispjöll að skreyta tréið fyrr en á Þorláksmessu, bannað að kveikja fyrr en klukkan sex á aðfangadag á meðan sum heimili setja tréið í fullan skrúða í upphafi aðventu. Gervitré eru ekki jólatré það vantar allann ilminn, ekkert lifandi tré á mitt heimili með öllu því dýralífi sem því getur fylgt, þetta eru allt saman örfá dæmi um jólatréssérviskur fólks.

Skráðu þig inn til að lesa

Þú getur valið um þrjár áskriftarleiðir:

Leið 1 (blað og rafrænn aðgangur)

Færð blaðið inn um lúguna í hverri viku, rafrænan aðgang að pdf útgáfunni og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 3.295 kr. á mánuði m/vsk (2.968,5 án/vsk)
Það eru alltaf fjögur blöð í mánaðaráskriftinni.

Leið 2 (rafrænn aðgangur að pdf útgáfu blaðsins)

Færð rafrænan aðgang að pdf útgáfunni að Feyki og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 1.990 kr. á mánuði m/vsk. (1.793 kr. án/vsk).

Leið 3 (rafrænn aðgangur í viku)

Færð rafrænan aðgang að nýjasta tbl. Feykis og læstum fréttum í viku inn á feykir.is.
Kostar 555 kr. vikan m/vsk. (500 kr. án/vsk).

Kaupa áskrift
Til baka

Fleiri fréttir

  • Gunna með hluta barnabarnanna; Agli, Elsu og Maríu, á jólunum. AÐSEND MYND

    JÓLIN MÍN | „Höfum almennt mjög gaman og borðum aðeins of mikið“

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 20.12.2025 kl. 13.29 oli@feykir.is
    Guðrún Björg Guðmundsdóttir býr á Sauðárkróki og er oftast kölluð Gunna. Hún er móðir tveggja uppkominna drengja og segist eiga tvær magnaðar tengdadætur og barnabörnin eru orðin sex talsins; fjórir drengir og tvær stúlkur. Gunna hefur starfað sem sjúkraliði við Heilbrigðisstofnunina á Króknum í bráðum 40 ár.
    Meira
  • Ungir og efnilegir söngvarar úr Varmahlíðarskóla sem eru í söngnámi hjá Helgu Rós Indriðadóttur, skyggja hér á kórfélaga. Frá vinstri: Karlotta Sigríður bak við stoð, þá Rebekka Ósk, Heiðdís Rós, Snæbjört Ýr, Marta Fanney og Birta Lind. Það hefur augljóslega alveg gleymst að gera ráð fyrir ljósmyndurum þegar kirkjan var byggð fyrir um 270 árum... MYND FRÁ SIGGU GARÐARS

    Gestir fóru með ljós í sinni út í skammdegisnóttina

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Lokað efni 20.12.2025 kl. 12.40 oli@feykir.is
    Í gærkvöldi fóru fram jólatónleikar Skagfirska kammerkórsins í Hóladómkirkju. Á dagskrá voru gömul og góð jólalög í bland við nýrri, m.a. var nýtt jólalag frumflutt sem var samið fyrir kórinn í tilefni af 25 ára afmæli hans, lagið er eftir Auði Guðjohnsen og ljóðið eftir okkar ástæla skáld, Sigurð Hansen, í Kringlumýri Skagafirði.
    Meira

  • Bókaútgáfan Hólar gefur út bókina Segir mamma þín það?

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Lokað efni 20.12.2025 kl. 11.14 oli@feykir.is
    Hjá Bókaútgáfunni Hólum kom í haust út bókin Segir mamma þín það? eftir Guðjón Inga Eiríksson. Hún inniheldur gamansögur úr skólum, vítt og breitt um landið, og auðvitað koma Skagfirðingar þar við sögu. Hér á eftir verður gripið niður í bókina...
    Meira
  • Frá Skagastrandarhöfn. MYND: ÁRNI GEIR

    Tengill bauð lægst í rafbúnað fyrir Skagastrandarhöfn

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 20.12.2025 kl. 10.10 oli@feykir.is
    Alls bárust sex tilboð í rafbúnað og uppsetningu og tengingar á honum fyrir Ásgarð og Miðgarð við Skagastrandarhöfn. Verkið var boðið út í nóvember og rann tilboðsfrestur út 2. desember síðastliðinn. Áætlaður verkkostnaður er 31,5 milljónir króna og lægstbjóðandi var Tengill á Sauðárkróki, sem bauð 23,3 milljónir í verkið eða 74% af kostnaðaráætlun.
    Meira
Yfirlit frétta