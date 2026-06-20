Stoltastur af að hafa starfað með vinum sínum í Greifunum í fjóra áratugi / VIDDI Í GREIFUNUM
„Greifarnir eru á ferðalagi um landið með 40 ára afmælistúrinn, Síðasta sveitaballið. Við erum að heimsækja gömul samkomuhús og rifja upp sveitaballastemninguna sem margir sakna. Svo er nýja lagið okkar, Endalaust sumar, nýkomið út,“ segir Viddi í Greifunum sem jafnan hafa verið kenndir við Húsavík. Viddi heitir fullu nafni Kristján Viðar Haraldsson, fæddur 1965 og búsettur í Reykjavík.
„Ég ólst upp á Húsavík og á þar mínar rætur. Þar byrjaði tónlistarævintýrið hjá okkur félögunum sem síðar urðum Greifarnir. Húsavík verður alltaf heimabærinn, sama hvar maður býr,“ segir Viddi sem er söngvari Greifanna og spilar að auki á hljómborð.
Aðspurður um helstu tónlistarafrekin segir hann: „Að hafa fengið að starfa með vinum mínum í hljómsveit í fjóra áratugi er líklega það sem ég er stoltastur af. Svo eru auðvitað öll lögin sem hafa lifað með fólki í gegnum árin, allt frá Útihátíð, Þyrnirós og Hraðlestinni yfir í Sumarnótt, Skiptir engu máli og Endalaust sumar.“ Þar sem Viddi hafði samband við Feyki að fyrra bragði til að plögga Síðasta sveitaballið í Miðgarði þann 27. júní þá plötuðum við hann í að svara Tón-lystinni.
Hann segir að hugmyndin á bak við Síðasta sveitaballið sé ekki bara að halda tónleika heldur líka að heiðra mikilvægan hluta íslenskrar menningarsögu. „Sveitaböllin voru áratugum saman stór hluti af félags- og menningarlífi landsmanna og fá hús tengjast þeirri sögu jafn sterkt og Miðgarður í Varmahlíð. Þess vegna finnst okkur sérstaklega gaman að koma í Miðgarð, sem hefur í gegnum tíðina verið eitt af helstu samkomu- og menningarhúsum Skagafjarðar og vettvangur ótal dansleikja, skemmtana og mannamóta,“ segir Viddi.
En vindum okkur í spurningarnar...
Hvaða lag varstu að hlusta á? Everybody Wants to Rule the World með Tears for Fears.
Uppáhalds tónlistartímabil? Ég verð að segja níundi áratugurinn. Þar gerðist svo margt spennandi og auðvitað átti maður sjálfur sín bestu ár á þeim tíma.
Hvaða tónlist fær þig til að sperra eyrun þessa dagana? Vel skrifuð lög með alvöru laglínu. Það skiptir mig meira máli en stefna eða stíll. Ég hlusta alltaf eftir lögum sem ná að hreyfa við mér, hvort sem þau gleðja, kitla hláturtaugarnar eða snerta streng í hjartanu.
Hvaða lag er í uppáhaldi akkúrat núna? Ætli ég verði ekki að segja nýjasta lagið okkar, Endalaust sumar. Það væri nú eitthvað skrýtið ef ég væri ekki spenntastur fyrir því þessa dagana.
Ef þú gætir valið þér söngvara til að syngja með dúett? Ég hefði viljað syngja með Phil Collins eða Cyndi Lauper. Tveir gjörólíkir listamenn en báðir með einstaka rödd og karakter.
Hvers konar tónlist var hlustað á á þínu heimili? Allt mögulegt. Íslensk dægurlög, kóratónlist, harmonikkutónlist, Bítlana og svo það sem útvarpið bauð upp á hverju sinni.
Hver var fyrsta platan/diskurinn/kasettan sem þú keyptir? Ef minnið svíkur mig ekki var það The Long Run með Eagles. Ég er ekki alveg tilbúinn að sverja það fyrir dómi, en ég held að það hafi verið fyrsta platan sem ég keypti fyrir eigin sparifé. Ég man allavega hvað það var stór stund að koma heim með plötu sem maður hafði sjálfur safnað fyrir.
Hvaða græjur varstu þá með? Gamlan plötuspilara sem var líklega ekkert hágæðatæki, en mér fannst hann stórkostlegur.
Hvert var fyrsta lagið sem þú manst eftir að hafa fílað í botn? Yesterday með Bítlunum.
Hvaða lag fær þig til að skipta um stöð? Ég er orðinn of gamall til að vera með sterkar skoðanir á því. Ég leyfi fólki bara að hafa sinn smekk. Ef lagið hittir mig ekki þá bíð ég bara eftir því næsta.
Þú heldur dúndurpartí í kvöld, hvað læturðu hljóma? Eitís klassík og lög sem allir kunna að syngja með. Queen, Phil Collins, Duran Duran, Eagles, Bon Jovi og fullt af góðum lögum sem fólk gleymir stundum hvað eru frábær.
Þú vaknar í rólegheitum á sunnudagsmorgni, hvað viltu helst heyra? Kannski bara fuglasöng. Það er vanmetið.
Hvaða Bítlalag hefðir þú viljað hafa samið? Let It Be. Einfalt lag sem virðist bara verða betra með hverju árinu.
Þú átt þess kost að fara hvert sem er í heiminum á tónleika. Hvert færirðu? Ég myndi fara að sjá Queen með Freddie Mercury á hátindi ferilsins. Og taka konuna mína með.
Hvað músík var helst blastað í bílnum þegar þú varst nýkominn með bílpróf? The Beatles, Queen, Eagles, Dire Straits, 10cc, Phil Collins, Bon Jovi og Duran Duran.
Er eitthvað lag sem fær þig til að tárast eða snertir streng í hjartanu? Mörg. Það gerist reyndar oftar eftir því sem maður eldist. Lög tengjast fólki, tímabilum og minningum og stundum kemur eitthvað lag óvænt og hittir mann beint í hjartað.
Hvaða tónlistarmaður hefur haft mest áhrif á þig? Paul McCartney og John Lennon. Lagasmíðarnar þeirra hafa fylgt mér frá barnæsku og eru enn í dag mælikvarði á hvað góð popptónlist getur verið.
Hvaða plata hefur skipt mestu máli í þínu lífi og hvers vegna? Sennilega hefur engin plata haft jafn mikil áhrif á líf mitt og fyrsta plata Greifanna, Blátt blóð. Eftir þá plötu breyttist lífið nánast á einni nóttu. Að mestu leyti til hins betra.
Sex mest spiluðu lögin í símanum þínum?
Það verður erfitt að sanna þetta, en ég giska á:
- Happier Than Ever – Billie Eilish
- What a Wonderful World – Louis Armstrong
- Let It Be – The Beatles
- Somebody To Love – Queen
- Wish You The Best – Lewis Capaldi
- When We Were Young – Adele