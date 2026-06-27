Tælensk risarækjusúpa og bleikjutaco | Feykir mælir með..
Eru ekki flestir að reyna að borða hollt og gott í sumar? Allir á fullu í ræktinni og eru aldeilis búnir að setja sér markmið með að skafa af sér aukakílóin? Þá er kominn tími á að Feykir mæli með tveimur hollum og góðum réttum fyrir þá sem hafa áhuga á að prufa eitthvað nýtt í kvöldmatinn. Fyrri uppskriftin er matarmikil og bragðgóð súpa og seinni uppskriftin sameinar það besta úr íslenskri náttúru og mexíkóskri matargerð. Uppskriftirnar eru af mbl.is sem og myndirnar.