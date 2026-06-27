Tælensk risarækjusúpa og bleikjutaco | Feykir mælir með..

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Í matinn er þetta helst, Lokað efni 27.06.2026 kl. 09.13 siggag@nyprent.is
Risarækjusúpa. Mynd: MBL.is
Risarækjusúpa. Mynd: MBL.is

Eru ekki flestir að reyna að borða hollt og gott í sumar? Allir á fullu í ræktinni og eru aldeilis búnir að setja sér markmið með að skafa af sér aukakílóin? Þá er kominn tími á að Feykir mæli með tveimur hollum og góðum réttum fyrir þá sem hafa áhuga á að prufa eitthvað nýtt í kvöldmatinn. Fyrri uppskriftin er matarmikil og bragðgóð súpa og seinni uppskriftin sameinar það besta úr íslenskri náttúru og mexíkóskri matargerð. Uppskriftirnar eru af mbl.is sem og myndirnar.

Skráðu þig inn til að lesa

Þú getur valið um þrjár áskriftarleiðir:

Leið 1 (blað og rafrænn aðgangur)

Færð blaðið inn um lúguna í hverri viku, rafrænan aðgang að pdf útgáfunni og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 3.495 kr. á mánuði m/vsk (3.149 án/vsk)
Það eru alltaf fjögur blöð í mánaðaráskriftinni.

Leið 2 (rafrænn aðgangur að pdf útgáfu blaðsins)

Færð rafrænan aðgang að pdf útgáfunni að Feyki og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 2.495 kr. á mánuði m/vsk. (2.248 kr. án/vsk).

Leið 3 (rafrænn aðgangur í viku)

Færð rafrænan aðgang að nýjasta tbl. Feykis og læstum fréttum í viku inn á feykir.is.
Kostar 695 kr. vikan m/vsk. (626 kr. án/vsk).

Kaupa áskrift
Til baka

Fleiri fréttir

  • MYND TEKIN AF FB SÍÐU BIFRASTAR

    Tólf hljómsveitir spila í Græna salnum

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 26.06.2026 kl. 15.31 bladamadur@feykir.is
    Tónleikarnir Græni salurinn verða haldnir á morgun, laugardaginn, 27. júní í Bifröst en þeir litu fyrst dagsins ljós fyrir rúmum 20 árum en ‏á hétu ‏þeir VSOT, Viltir svanir og tófa. Feykir heyrði í Sigfúsi Arnari Benediktssyni gítarleikara í hljómsveit Árna Finnssonar og einum að skipuleggjendum tónleikana.
    Meira

  • Norðurland vestra mætir sterkt til leiks

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 26.06.2026 kl. 15.22 oli@feykir.is
    Undanfarnar vikur hafa hestamannafélög um land allt verið að halda úrtökumót til að velja fulltrúa sína á Landsmótið að Hólum sem hefst 5. júlí næstkomandi. Félögin á Norðurlandi vestra hafa gengið frá sínum keppendalistum ogná sjá þá hér í fréttinni.
    Meira
  • Markarskorarinn Matheus Bettio Gotler. MYND: SIGURÐUR INGI

    Stólarnir sterkir á heimavelli

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 26.06.2026 kl. 09.44 bladamadur@feykir.is
    Í rigningunni í gær, fimmtudaginn 25. júní mættust Tindastóls og Sindra úr Höfn í Hornafirði í tíundu umferð 3. deildar karla. Leikurinn endaði 4-2 fyrir heimamenn og Matheus Bettio Gotler með tvennu.
    Meira
  • Hart barist á Olís-mótinu 2023 sem nú er Króksmót stúlkna. MYND: ÓAB

    Jafnvægið hefur raskast | Umræða um Króksmót

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 26.06.2026 kl. 08.54 oli@feykir.is
    Talsverð umræða hefur skapast í kjölfar Króksmóts stúlkna sem fram fór á Sauðárkróki um liðna helgi. Þátttaka á mótinu var dræm svo ekki sé meira sagt en aðeins 27 lið frá sex félögum mættu til leiks að þessu sinni en liðin hafa jafnan verið í kringum 100 og mest 118. Fækkun varð í fyrra en þá tóku 68 lið þátt. Þessi knattspyrnumót eru jafnan mikilvæg tekjulind fyrir félögin og skipta oft höfuðmáli í starfseminni fyrir utan hvað þau eru skemmtileg og gefandi. Nú virðist sem stóru klúbbarnir sæki í sífellt stærri bita af kökunni. Feykir heyrði hljóðið í Guðbjörgu Óskarsdóttur mótsstjóra Króksmótsins sem og Eysteini Pétur Lárussyni framkvæmdastjóra KSÍ.
    Meira
Yfirlit frétta