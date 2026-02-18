Það er baulað mikið núna...

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 18.02.2026 kl. 10.36 oli@feykir.is
Það var komin biðröð við sameiginlega nammistöð bílaverkstæðis KS, Tengils og Nýprents fljótlega eftir að Kjarninn opnaði í morgun. MYNDIR: SIGGA
Það var komin biðröð við sameiginlega nammistöð bílaverkstæðis KS, Tengils og Nýprents fljótlega eftir að Kjarninn opnaði í morgun. MYNDIR: SIGGA

 Það er öskudagur í dag og út um allar koppagrundir má sjá mislangar halarófur af börnum röltandi með poka. Gömlu góðu öskupokarnir sjást reyndar sjaldnast lengur en nú eru það plast- eða bakpokar sem duga vel undir nammi eða aðrar þær gjafir sem börnin fá í skiptum fyrir sönginn.

Það viðrar vel á Norðurlandi vestra, bjart og nokkuð stillt en býsna kalt. Víðast hvar fara þessi vöruskipti fram fyrir hádegi en í flestum, ef ekki öllum, þettbýliskjörnum hér á Norðurlandi vestra er dagskrá eftir hádegi eða seinni partinn í dag þar sem eitthvað verður til gamans gert. Þannig stendur til að mynda foreldrafélag Árskóla á Sauðárkróki fyrir öskudagsskemmtun í íþróttahúsinu með karamelluregni og ketti í tunnu, foreldrafélag leik- og grunnskóla á Skagaströnd heldur öskudagsball í félagsheimilinu og á Blönduósi verður Grímuball Húnaskóla í félagsheimilinu. Þar verður marserað og dansað og kötturinn sleginn úr tunnunni að gömlum sið.

En semsagt, það má reikna með því að sungið verði um Bjarnastaðabeljurnar og Gamla Nóa langt fram eftir degi...

Til baka

Fleiri fréttir

  • Oceane skellti í sex þrista í gærkvöld. Hér er hún í leik gegn KR í byrjun árs. MYND: SIGURÐUR INGI

    Oceane sá um lið Ármanns í síðari hálfleik

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 18.02.2026 kl. 09.36 oli@feykir.is
    Síðasta umferðin í venjulegri riðlakeppni Bónus deildar kvenna fer fram nú í vikunni. Lið Tindastóls hélt suður í gær og spilaði við annað botnliða deildarinnar, Ármann. Niðurstaðan var öruggur sigur Stólastúlkna sem áttu að vísu herfilegan annan leikhluta sem varð til þess að lið Ármanns var sjö stigum yfir í hálfleik. Í síðari hálfleik gekk flest upp hjá okkar stúlkum og lokatölur 59-78.
    Meira
  • Héraðsskólinn að Reykjum í Hrútafirði. MYND AF HÚNAÞING.IS

    Byggðasafn Húnvetninga og Strandamanna hlaut styrki frá Safnaráði

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 18.02.2026 kl. 09.11 oli@feykir.is
    Á dögunum fékk Byggðasafn Húnvetninga og Strandamanna úthlutað veglegum styrkjum frá Safnaráði. Í frétt á vef Húnaþings vestra segir að verkefnin sem hlutu styrk að þessu sinni voru Héraðsskólinn að Reykjum, endurskipulagning til varðveislu og varðveisla kvenbúnings. Um er að ræða þrjú ólík verkefni.
    Meira
  • Héraðsskólinn að Reykjum í Hrútafirði. MYND AF HÚNAÞING.IS

    Byggðasafn Húnvetninga og Strandamanna hlaut styrki frá Safnaráði

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 18.02.2026 kl. 09.11 oli@feykir.is
    Á dögunum fékk Byggðasafn Húnvetninga og Strandamanna úthlutað veglegum styrkjum frá Safnaráði. Í frétt á vef Húnaþings vestra segir að verkefnin sem hlutu styrk að þessu sinni voru Héraðsskólinn að Reykjum, endurskipulagning til varðveislu og varðveisla kvenbúnings. Um er að ræða þrjú ólík verkefni.
    Meira
  • Héraðsskólinn að Reykjum í Hrútafirði. MYND AF HÚNAÞING.IS

    Byggðasafn Húnvetninga og Strandamanna hlaut styrki frá Safnaráði

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 18.02.2026 kl. 09.11 oli@feykir.is
    Á dögunum fékk Byggðasafn Húnvetninga og Strandamanna úthlutað veglegum styrkjum frá Safnaráði. Í frétt á vef Húnaþings vestra segir að verkefnin sem hlutu styrk að þessu sinni voru Héraðsskólinn að Reykjum, endurskipulagning til varðveislu og varðveisla kvenbúnings. Um er að ræða þrjú ólík verkefni.
    Meira
Yfirlit frétta