Það er baulað mikið núna...
Það er öskudagur í dag og út um allar koppagrundir má sjá mislangar halarófur af börnum röltandi með poka. Gömlu góðu öskupokarnir sjást reyndar sjaldnast lengur en nú eru það plast- eða bakpokar sem duga vel undir nammi eða aðrar þær gjafir sem börnin fá í skiptum fyrir sönginn.
Það viðrar vel á Norðurlandi vestra, bjart og nokkuð stillt en býsna kalt. Víðast hvar fara þessi vöruskipti fram fyrir hádegi en í flestum, ef ekki öllum, þettbýliskjörnum hér á Norðurlandi vestra er dagskrá eftir hádegi eða seinni partinn í dag þar sem eitthvað verður til gamans gert. Þannig stendur til að mynda foreldrafélag Árskóla á Sauðárkróki fyrir öskudagsskemmtun í íþróttahúsinu með karamelluregni og ketti í tunnu, foreldrafélag leik- og grunnskóla á Skagaströnd heldur öskudagsball í félagsheimilinu og á Blönduósi verður Grímuball Húnaskóla í félagsheimilinu. Þar verður marserað og dansað og kötturinn sleginn úr tunnunni að gömlum sið.
En semsagt, það má reikna með því að sungið verði um Bjarnastaðabeljurnar og Gamla Nóa langt fram eftir degi...