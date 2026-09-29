Það er bleytuveður í dag en þetta lagast
Hausttilboð Veðurstofunnar síðustu daga hefur að mestu verið rok og rigning, þokubakkar og þung ský. Ekki beinlínis uppörvandi tilboð og reikna má með að svipaða sögu verði að segja í dag og fram eftir morgnundeginum. En eins og skáldið góða, Helgi Bjöss, benti á í upphafi Covid-faraldursins, þá styttir alltaf upp og samkvæmt veðurspám þá má reikna með að einmitt það gerist seinni part miðvikudags, Sæmilegustu hlýindi og sólargeislar fá stærri rullu fram á sunnudag.
Það má að minnsta kosti lesa það út úr spákortunum að norðanáttin þurfi öðrum hnöppum að hneppa en að blása á okkur hér á Norðurlandi vestra. Það eru því suðlægar áttir væntanlegar og kannski full stór skammtur af þeim á fimmtudag. Þá er spáð allt að 14 stiga hita en vindi allt að 18 m/sek. Áfram hlýtt föstudag og laugardag og vindur töluvert hófstilltari.