Það er lykilatriði að bera virðingu fyrir nemendum
Nú nýverið sendi Króksarinn Sölvi Sveinsson skólamaður frá sér bók sem hann kallar Skólabók – er leikur að læra? en það er Ugla útgáfa sem gefur út. Sölvi hóf sína skólagöng í Barnaskóla Sauðárkróks, kláraði grunnskólann á Króknum og fór síðan í Menntaskólann á Akureyri. Hóf síðan nám í íslensku og sögu við Háskóla Íslands en til að eiga fyrir helstu nauðsynjum – eins og skrölti á skemmtistaðnum Glaumbæ og jafnvel út að borða á Sælkeranum – þá sótti hann um vinnu sem kennari í Hagaskóla.