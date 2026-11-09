Ragnar Ágústs í æfingahópi íslenska landsliðsins

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 09.11.2026 kl. 15.22 oli@feykir.is

Þjálfarateymi A-landsliðs karla hefur valið Ragnar Ágústsson í hóp þeirra 15 leikmanna sem æfa fyrir komandi landsleikjaglugga. Í tilkynningu á Facebook-síðu körfuknattleiksdeildar Tindastóls segir að Ísland mæti Bosníu í Laugardalshöll fimmtudaginn 26. nóvember næstkomandi og heldur svo út til Tyrklands daginn eftir þar sem Strákarnir okkar mæta Tyrklandi í Istanbul sunnudaginn 29. nóvember.

Leikmennirnir 15 æfa saman í aðdraganda leikjanna og svo eru 12 leikmenn valdir til að spila heimaleikinn gegn Bosníu og sömuleiðis fyrir ferðalagið til Tyrklands.

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