„Það væri öllum til hagsbóta ef samvinna sveitarfélaganna í landshlutanum yrði enn þéttari“
„Við höfum allt þetta kjörtímabil verið að vinna að gríðarlega mikilvægum verkefnum t.d. þeim sem snúa að breytingu á orkulögum og nýrri byggðarlínu sem snerta hagsmuni allra íbúa núna og um langa framtíð, þau verkefni halda áfram og þótt trollið sé orðið fullt þá þarf að koma því upp á dekk og aflanum í land þannig að hægt sé að búa til verðmæti. Þetta hefur verið verkefnið og verður ennþá næstu misseri,“ segir Pétur Bergþór Arason, sveitarstjóri Húnabyggðar, aðspurður um hver mikilvægustu verkefnin séu sem sveitarfélagið hyggst vinna að á þessu ári. Pétur er þriðji sveitarstjórinn á Norðurlandi vestra sem svarar spurningum Feykis þetta vorið.