„Þarna er Auddi Blö, var ekki að ljúga!“ | AUDDI BLÖ

Sennilega er staðan sú í dag að frægasti Króksari landsins er Auddi Blö eða Auðunn Blöndal. Um þessar mundir eru liðin 25 ár síðan Auddi tróð sér inn í þættina 70 mínútur og þótti nú ekki öllum mikið til kappans koma, enda fæst gáfulegt sem tekið var upp á í þeim þáttum. En mjór er mikils vísir og í dag á Auddi að baki einstakan feril í útvarpi og sjónvarpi. Það mætti jafnvel halda því fram að Skagfirðingar séu bara býsna stoltir af kappanum enda er hann stoltur af því að vera Króksari og er ekkert að fela það.