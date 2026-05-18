Til hamingju Grindvíkingar!

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 18.05.2026 kl. 22.57 oli@feykir.is
Hershöfðingi Grindvíkinga, Óli Óla, lyftir bikarnum. MYNDIE: SIGURÐUR INGI
Hershöfðingi Grindvíkinga, Óli Óla, lyftir bikarnum. MYNDIE: SIGURÐUR INGI
Fjórði leikurinn í úrslitaeinvígi Grindavíkur og Tindastóls fór fram í Síkinu í kvöld og hátt í 1700 manns troðfylltu Síkið. Fyrir leik kom í ljós að tvo höfðingja vantaði í lið gestanna en bæði Kane og Óli Olá vormu meiddir og mátti því ætla að Stólarnir væru í dauðafæri með að tryggja sér oddaleik í Grindavík. Gestirnir voru hins vegar hvergi bangnir og dregnir áfram af NBA-kappanum Jeremy Pargo þá þeir ærðulausir til leiks, sýndu sínar bestu hliðar og höfðu sigur eftir ævintýralegar lokamínútur. Lokatölur 102-109 og lið Grindavíkur þar með Íslandsmeistari – til hamingju gulir.

Pargo endaði með 48 stig og þar af tíu þrista og það kæmi ekki á óvart ef það mætta merkja þessa frammistöðu sem þá bestu í lokaleik Íslandsmóts, í það minnsta á þessari öld. Hann fór mikinn strax frá byrjun og Grindvíkingar leiddu 19-31 að loknum fyrsa leikhluta. Gestirnir náðu 14 stiga forystu í byrjun annars leikhluta en þá komu Stólarnir til baka og minnkuðu muninn í tíu stig en Pargo svaraði með þristi. Hann virtist alltaf geta svarað. Staðan var 45-48 í hálfleik og ljóst að heimamenn þurftu að stíga upp í vörninni.

Það gekk ekki eftir því gestirnir gerðu 36 stig í þriðja leikhluta en Stólarnir 27 og staðan því 72-84 fyrir lokafjórðunginn. Þar leit nú allt út fyrir öruggan sigur Grindvíkinga því þeir leiddu 83-94 þegar um fimm mínútur voru eftir. Í stöðunni 90-98 komu hins vegar þrír þristar í röð frá Drungilas og staðan þá orðin 99-101. Pargo bætti við stigi af vítalínunni og Taiwo minnkaði muninn í eitt stig, 101-102, þegar 40 sekúndur voru eftir og nú héldu örugglega margir að Stólarnir næðu að snúa leiknum sér í vil. En Pargo svaraði með þristi þegar hálf mínúta var eftir og Stólarnir náðu ekki að nýta tímann sem eftir var til að svara.

Maður á eldi

Það er ekki gott að útskýra hvers vegna ekki er hægt að stöðva einn leikmann sem ræður hreinlega úrslitum. Kannski eru fætur farnir að þyngjast og kannski var hann bara á eldi og enginn mannlegur máttur gat stoppað Pargo.

Drungilas var stigahæstur Tindastólsmanna með 26 stig, Taiwo var með 22 stig og 13 fráköst, Basile 20 stig og 12 stoðsendingar, Geks 13 stig, Júlíus Orri 9, Raggi og Sigtryffur Arnar 5 og Daniel Dolenc 2.

Þetta var aldeilis mögnuð rússíbanareið sem Stólarnir fóru með stuðningsmenn sína í vetur. Átta liða úrslit í ENBL-deildinni, undanúrslit í VÍS bikarnum og úrslitarimma um Íslandsmeistaratitilinn. Það er sárt að enginn bikar hafi skilað sér í hús en nú er bara að horfa fram á veginn og gera enn betur næsta vetur.

Takk fyrir skemmtunina Tindastóll en til hamingju Grindavík – .þið voruð bestir í vetur.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Þessar tíndu rusl á Langholtinu. Mynd: fb.Smári.

    Umhverfisdagur FISK Seafood tókst vel

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 18.05.2026 kl. 15.50 hinrik@feykir.is
    Umhverfisdagurinn var haldinn þann 9. maí og tókst með ágætum. Þátttakendur voru 972 sem er talsverð fjölgun frá í fyrra.
    Meira
  • Frá Sakagaströnd. MYND AF SKAGASTROND..IS

    Samfylking og óháðir og Framsókn og óháðir að ná saman á Skagaströnd

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 18.05.2026 kl. 15.16 oli@feykir.is
    Þrír listar voru í boði fyrir kjósendur á Skagaströnd í nýafstöðnum sveitarstjórnarkosningum. Mest fylgi fékk listi Samfylkingar og óháðra (S) eða 43,3%, Fyrir Skagaströnd (K) kom í humátt á eftir með 40% atkvæða en restina ráku Framsókn og óháðir (B) með 16,7%. Fyrrnefndu flokkarnir tveir fengu tvo menn kjörna en Framsókn og óháðir einn. Samkvæmt upplýsingum Feykis hafa S-listi og B-listi ákveðið að mynda meirihluta.
    Meira
  • Stuðboltar á Rafmagnsleikum. MYND AF FNV.IS

    Rafvirkjanemar FNV í stuði á Rafmagnsleikum

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 18.05.2026 kl. 15.05 oli@feykir.is
    Rafmagnsleikar rafvirkjanema FNV voru haldnir í lok annar en þá reyndu nemarnir með sér í nokkrum þrautum sem samanstóðu af mælingum, tengingum, ídrætti, stýringum og að endingu pílukasti. Í frétt á vef FNV segir að að endingu hafi grillið verið dregið fram og dýrindis lambakjöt, í boði Kjötafurðastöðvar KS, grillað af mikilli fagmennsku tveggja keppenda.
    Meira
  • Æðarkolla á hreiðri á Hrauni. Mynd: Aðsend.

    Hægvarp frá Hrauni á Skaga

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 18.05.2026 kl. 12.55 hinrik@feykir.is
    Eins og í fyrra, þá er streymt beint úr æðarvarpinu á Hrauni. Í ár eru notaðar tvær myndavélar og er því aðeins meira um að vera. Ef til vill hefðu einhverjir lesendur Feykis áhuga á þessu. Hlekkurinn er: https://live.hraunaskaga.com/ /hmj
    Meira
Yfirlit frétta