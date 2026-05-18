Til hamingju Grindvíkingar!
Pargo endaði með 48 stig og þar af tíu þrista og það kæmi ekki á óvart ef það mætta merkja þessa frammistöðu sem þá bestu í lokaleik Íslandsmóts, í það minnsta á þessari öld. Hann fór mikinn strax frá byrjun og Grindvíkingar leiddu 19-31 að loknum fyrsa leikhluta. Gestirnir náðu 14 stiga forystu í byrjun annars leikhluta en þá komu Stólarnir til baka og minnkuðu muninn í tíu stig en Pargo svaraði með þristi. Hann virtist alltaf geta svarað. Staðan var 45-48 í hálfleik og ljóst að heimamenn þurftu að stíga upp í vörninni.
Það gekk ekki eftir því gestirnir gerðu 36 stig í þriðja leikhluta en Stólarnir 27 og staðan því 72-84 fyrir lokafjórðunginn. Þar leit nú allt út fyrir öruggan sigur Grindvíkinga því þeir leiddu 83-94 þegar um fimm mínútur voru eftir. Í stöðunni 90-98 komu hins vegar þrír þristar í röð frá Drungilas og staðan þá orðin 99-101. Pargo bætti við stigi af vítalínunni og Taiwo minnkaði muninn í eitt stig, 101-102, þegar 40 sekúndur voru eftir og nú héldu örugglega margir að Stólarnir næðu að snúa leiknum sér í vil. En Pargo svaraði með þristi þegar hálf mínúta var eftir og Stólarnir náðu ekki að nýta tímann sem eftir var til að svara.
Maður á eldi
Það er ekki gott að útskýra hvers vegna ekki er hægt að stöðva einn leikmann sem ræður hreinlega úrslitum. Kannski eru fætur farnir að þyngjast og kannski var hann bara á eldi og enginn mannlegur máttur gat stoppað Pargo.
Drungilas var stigahæstur Tindastólsmanna með 26 stig, Taiwo var með 22 stig og 13 fráköst, Basile 20 stig og 12 stoðsendingar, Geks 13 stig, Júlíus Orri 9, Raggi og Sigtryffur Arnar 5 og Daniel Dolenc 2.
Þetta var aldeilis mögnuð rússíbanareið sem Stólarnir fóru með stuðningsmenn sína í vetur. Átta liða úrslit í ENBL-deildinni, undanúrslit í VÍS bikarnum og úrslitarimma um Íslandsmeistaratitilinn. Það er sárt að enginn bikar hafi skilað sér í hús en nú er bara að horfa fram á veginn og gera enn betur næsta vetur.
Takk fyrir skemmtunina Tindastóll en til hamingju Grindavík – .þið voruð bestir í vetur.