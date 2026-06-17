Þjóðlegar sumartertur sem allir verða að prufa | Feykir mælir með
Ef þú ætlar ekki að skella þér á eitt af þessum rómuðu kökuhlaðborðum sem verða í boði í dag þá er tilvalið að hræra í eina sumartertu sjálfur. Hér kemur uppskrift af girnilegri marengstertu frá heimasíðunni gotterí og gersemar þar sem nýja Bíó kroppið frá Nóa Siríus er notað í uppskriftina. Seinni tertan er frá Alberteldar.is og er rommkúluterta sem Álfhildur Jónsdóttir frá Ísafirði á heiðurinn af. Nú er bara að setja á sig svuntuna og skella í tertu. Njótið