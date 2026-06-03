Tilkynning frá Vegagerðinni

feykir.is Skagafjörður 03.06.2026 kl. 11.02 bladamadur@feykir.is
Ræsi 1
Ræsi 1

Siglufjarðarvegur 76 Útblönduhlíð verður lokaður vegna ræsagerðar fimmtudaginn 4. júní 2026. Lokað verður við Syðstu Grund að sunnan en við Narfastaði að norðan.

Frá klukkan 08,00 og fram eftir degi.

Nánari merkingar eru á veglokunum norðan Syðstu Grundar og við Ytri Brekkur.

Um er að ræða tvö ræsi tekinn í framhandi af hvort öðru á þess að loka á leiðir til og frá bæjum fyrra við Grund 08,00-12,30 og seinna milli Brekkubæja 13,00-17,00

Við Stöð 1500 noðan Syðstu Grundar

Ræsi 2

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