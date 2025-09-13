Tindastólsmenn með fimm sigurleiki í röð

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 13.09.2025 kl. 22.49 oli@feykir.is
Lokastaðan í 3. deild karla í knattspyrnu sumarið 2025. Það voru lið Hvíta riddarans úr Mosfellsbæ og Magni Grenivík sem tryggðu sér sæti í 2. deild en en KFK úr Kópavogi og ÍH úr Hafnarfirði falla í 4. deild. Stólarnir enduðu í fjórða sæti deildarinnar. SKJÁSKOT AF VEF KSÍ
Lokastaðan í 3. deild karla í knattspyrnu sumarið 2025. Það voru lið Hvíta riddarans úr Mosfellsbæ og Magni Grenivík sem tryggðu sér sæti í 2. deild en en KFK úr Kópavogi og ÍH úr Hafnarfirði falla í 4. deild. Stólarnir enduðu í fjórða sæti deildarinnar. SKJÁSKOT AF VEF KSÍ

Lið Tindastóls hefur verið á mikilli siglingu í 3. deildinni síðustu vikurnar og í dag vann liðið fimmta sigurinn í röð í lokaumferðinni. Andstæðingarnir voru lið KFK úr Kópavogi sem heimsóttu Krókinn og þurfti nauðsynlega á sigri að halda til að forðast fall. Líkt og í síðasta leik gegn botnliði ÍH voru Stólarnir gjafmildir í fyrri hálfleik og tvívegis komust gestirnir yfir. Það var hins vegar jafnt í hálfleik og í síðari hálfleik voru heimamenn í essinu sínu. Lokatölur 6-2.

Skráðu þig inn til að lesa

Þú getur valið um þrjár áskriftarleiðir:

Leið 1 (blað og rafrænn aðgangur)

Færð blaðið inn um lúguna í hverri viku, rafrænan aðgang að pdf útgáfunni og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 3.295 kr. á mánuði m/vsk (2.968,5 án/vsk)
Það eru alltaf fjögur blöð í mánaðaráskriftinni.

Leið 2 (rafrænn aðgangur að pdf útgáfu blaðsins)

Færð rafrænan aðgang að pdf útgáfunni að Feyki og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 1.990 kr. á mánuði m/vsk. (1.793 kr. án/vsk).

Leið 3 (rafrænn aðgangur í viku)

Færð rafrænan aðgang að nýjasta tbl. Feykis og læstum fréttum í viku inn á feykir.is.
Kostar 555 kr. vikan m/vsk. (500 kr. án/vsk).

Kaupa áskrift
Til baka

Fleiri fréttir

  • Lagt til að kosið verði um sameiningu 28. nóv til 13. des

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla 13.09.2025 kl. 21.58 oli@feykir.is
    Samráðsnefnd um sameiningu Dalabyggðar og Húnaþings vestra hefur samþykkt samhljóða að leggja til við sveitarstjórnir sveitarfélaganna að íbúakosning um tillögu um sameiningu fari fram dagana 28. nóvember til 13. desember næstkomandi og að kosningaaldur miðist við 16 ár.
    Meira
  • Lokastaðan í 2. deild karla í knattspyrnu. Lið Ægis og Grótta fara upp í Lengjudeildina en Víðir og Huginn/Höttur falla í 3. deild. Lið Kormáks/Hvatar endaði í fjórða sæti. SKJÁSKOT AF VEF KSÍ

    Lið Kormáks/Hvatar endaði í fjórða sæti 2. deildar

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 13.09.2025 kl. 21.46 oli@feykir.is
    Síðasta umferðin í 2. deildinni í knattspyrnu fór fram í dag og héldu Húnvetningur austur og land og mættu botnliði Hattar/Hugins á Fellavelli. Lið heimamanna var þegar fallið niður í 3. deild og gestirnir sigldu lygnan sjó í efri hluta deildarinnar og því ekki mikið undir. En fyrst menn eru að renna þessa leið austur í rigningu og roki þá er kannski bara best að spýta í lófana og hirða stigin sem í boði eru og það gerði lið Kormáks/Hvatar. Lokatölur 2-4.
    Meira
  • Stigataflan í Síkinu að leik loknum. MYND AF KARFAN.IS

    Stólarnir rúlluðu yfir lið Hattar í gærkvöldi

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 13.09.2025 kl. 19.06 oli@feykir.is
    Það var frábær mæting í Síkið í gærkvöldi þegar Tindastóll lagði Hött í æfingaleik í Síkinu með 111 stigum gegn 84. Þetta var annar leikur liðanna í sömu vikunni en í fyrri viðureigninni sem fram fór á Egilsstöðum höfðu Stólarnir sömuleiðis betur, 87-103.
    Meira
  • Júlía Marín með medalíurnar sem hún vann á einu badmintonmótinu. MYNDIR AÐSENDAR

    Gaman að setja niður bösserþrist

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 13.09.2025 kl. 10.54 siggag@nyprent.is
    Júlía Marín Helgadóttir var íþróttagarpur Feykis í tbl. 18 á þessu ári en hún er fædd á því fallega ári 2011 sem þýðir að hún er ein af þeim krökkum sem fermdust sl. vor í Sauðárkrókskirkju. Júlía Marín býr í Ártúninu á Króknum og var með veisluna heima hjá sér og bauð frekar mörgum, eins og hún orðar það sjálf, þar sem gestir gæddu sér á sushi og sætabrauði. Feykir hafði samband við Júlíu Marín því hún hefur, ekki bara einu sinni eða tvisvar heldur mörgum sinnum, orðið Íslandsmeistari í badminton og því tilvalið að senda henni íþróttagarpsspurningarnar og auðvitað var hún til í að svara þeim.
    Meira
Yfirlit frétta