G L E Ð I L E G J Ó L
Einn af bestu sonum Skagafjarðar er Ingvi Hrannar Ómarsson, árgangur 1986, en hann flutti fyrir nokkru til Kaliforníu sem er eitt af 50 fylkjum Bandaríkjanna. Þar starfar hann við náms- og upplifunarhönnun (Instructional Designer) hjá tæknirisanum Apple í höfuðstöðvum fyrirtækisins í Silicon Valley, Apple Park, en þar starfa um 12 þúsund manns. Eins og flest sem tengist Apple þá er hönnun vinnustaðarins einstök. Það hafði lengi staðið til hjá Feyki að taka púlsinn á Ingva Hrannari eftir flutninga til Bandaríkjanna og hér má lesa afraksturinn.
Feykir heldur áfram að ræða við útlendinga sem lifa og starfa á Íslandi, forvitnast um jólahald þeirra, trúarbrögð og árið sem er að líða. Nú er það hann David Bercedo sem er frá Madrid á Spáni en starfar á Sauðárkróki sem verður fyrir svörum. Hann var í haust valinn besti leikmaður karlaliðs Tindastóls sem náði ágætum árangri í sumar. „Ég hef tvö störf núna sem bæði eru mér mjög mikilvæg og endurspegla mismunandi hliðar á því hver ég er," segir hann.
Bjarney Sól Tómasdóttir er fædd og uppalin í Borgarfirði, þar sem hún kynntist Arnari (Björnssyni) þegar hann fór að spila með Skallagrím. Þau eiga tvo syni þá Lúkas Björn og Una Ágúst, sem eru hjarta fjölskyldunnar og móta dagana þeirra eins og Bjarney kemur sjálf að orði. „Fjölskyldan er mér mikilvægust og ég helga mig fyrst og fremst móðurhlutverkinu. Annars er ég kennaramenntuð og starfa á leikskólanum Ársölum, þegar ég er ekki í fæðingarorlofi." Hennar helsta áhugamál er að ferðast og fara í frí með fjölskyldunni. En einnig hefur hún mikla ánægju af því að fara á snjóbretti í Tindastól, sérstaklega þegar hún getur tekið eldri son sinn með sér.
Feykir birtir viðtöl við nokkra erlenda einstaklinga sem búa nú á Norðurlandi vestra, til lengri eða skemmri tíma. Við spyrjum um hvað sé heima, hvernig jólahaldið er og hvort viðkomandi hafi lært eitthvað á árinu sem er að líða. Fyrst á vaðið rennir Morgan Bresko sem hefur birt nokkrar greinar í Feyki tengdar listsýningum í Austur-Húnavatnssýslu. Hún er ráðgjafi í geðheilbrigðismálum og menningarfulltrúi. „Ég á myndarlegan íslenskan eiginmann og tvö yndisleg börn. Við búum á bænum Torfalæk rétt fyrir utan Blönduós," segir hún til að byrja með í forvitnilegu spjalli.