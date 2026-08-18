Umsóknarfrestur vegna Skúnaskralls hefur verið framlengdur

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 18.08.2026 kl. 09.10
Umsóknarfrestur er til og með 24.ágúst. Mynd: ssnv.is
Umsóknarfrestur er til og með 24.ágúst. Mynd: ssnv.is

Búið er að framlengja umsóknarfrest vegna Skúnaskralls – barnamenningarhátíðar Norðurlands vestra, en tekið verður við umsóknum til og með 24. ágúst.

Eins og vonandi öllum er kunnugt mun barnamenningarhátíðin Skúnaskrall fara fram dagana 21. október til 4. nóvember 2026 undir yfirskriftinni Öll saman. Hátíðin er haldin á vegum SSNV í góðu samstarfi við sveitarfélögin á Norðurlandi vestra og er markmið hennar að börn og ungmenni á svæðinu fái að njóta fjölbreyttrar og vandaðrar menningardagskrár í sínu nærumhverfi.

Undirbúningur hátíðarinnar stendur yfir og hefur verkefnið fengið veglega styrki, bæði sem eitt áhersluverkefna SSNV og frá Barnamenningarsjóði, en þessi góði stuðningur eykur líkur á fjölbreyttri og metnaðarfullri dagskrá víðs vegar um landshlutann. Nýverið bættust svo þær góðu fréttir við, að hátíðin mun fá styrk frá Samfélagssjóði Landsvirkjunar upp á 300.000 kr.

Listafólk, menningarstofnanir, félagasamtök, skólar og aðrir sem hafa áhuga á að standa fyrir viðburðum fyrir börn og ungmenni eða með börnum og ungmennum eru hvött til að senda inn umsókn.

Öll dagskrá Skúnaskralls verður þátttakendum að kostnaðarlausu og lögð er áhersla á virka þátttöku barna og ungmenna.

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur og er nú til og með 24. ágúst, hér er umsóknarformið. Öllum umsóknum verður svarað. ssnv.is

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