Mér fannst eitthvað mjög svalt við þessa írsku, uppreisnargjörnu og pínu reiðu gaura
Það virðist kannski ekki vera þannig meðan á þeim stendur en unglingsárin eru einstök og móta okkur á svo margan hátt. Vinskapur og alls konar dellur sem við uppgötvum á þessum árum fylgja okkur í gegnum lífið. Mörg okkar hafa til dæmis fallið fyrir einhverri hljómsveit á þessum árum og þær fylgja okkur endalaust; hvort sem það er nú Duran, Wham! eða já, U2. Um þessar mundir er hljómsveitin U2 að halda upp á 50 ára afmæli sitt og tónlistarnördar keppast við að búa til playlista og hampa þeim félögum; Bono, The Edge, Adam Clayton og Larri Mullen Jr. Feykir ákvað að taka þátt í þessu giggi og lagði nokkrar góðar spurningar fyrir einn helsta aðdáenda U2 á þessum slóðum, Áskel Heiðar Ásgeirsson, tónleikahaldara og háskólakennara með meiru.