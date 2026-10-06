Mér fannst eitthvað mjög svalt við þessa írsku, uppreisnargjörnu og pínu reiðu gaura

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 06.10.2026 kl. 12.14 oli@feykir.is
Áskell Heiðar mætti með U2 plötusafnið á skrifstofu Feykis og eitt oa annað dýrmætt tengt írsku rokksveitinni. MYNDIR: ÓAB
Áskell Heiðar mætti með U2 plötusafnið á skrifstofu Feykis og eitt oa annað dýrmætt tengt írsku rokksveitinni. MYNDIR: ÓAB

Það virðist kannski ekki vera þannig meðan á þeim stendur en unglingsárin eru einstök og móta okkur á svo margan hátt. Vinskapur og alls konar dellur sem við uppgötvum á þessum árum fylgja okkur í gegnum lífið. Mörg okkar hafa til dæmis fallið fyrir einhverri hljómsveit á þessum árum og þær fylgja okkur endalaust; hvort sem það er nú Duran, Wham! eða já, U2. Um þessar mundir er hljómsveitin U2 að halda upp á 50 ára afmæli sitt og tónlistarnördar keppast við að búa til playlista og hampa þeim félögum; Bono, The Edge, Adam Clayton og Larri Mullen Jr. Feykir ákvað að taka þátt í þessu giggi og lagði nokkrar góðar spurningar fyrir einn helsta aðdáenda U2 á þessum slóðum, Áskel Heiðar Ásgeirsson, tónleikahaldara og háskólakennara með meiru.

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