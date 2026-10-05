Hólaneskirkja á Skagaströnd fékk fallega gjöf
Í skilaboðum á Facebook-síðu Hólaneskirkju á Skagaströnd er sagt frá því að Birgir Már Friðriksson hafi komið færandi hendi í sunnudagaskólann í kirkjunni síðastliðinn sunnudagsmorgun.
Hann hafði smíðað brúðuleikhúsið og Arnrún Hildur Hrólfsdóttir skreytti. Minningarsjóðurinn um hjónin frá Garði og Vindhæli styrkti þetta skemmti-lega verkefni.
Hólaneskirkja þakkar þeim öllum fyrir þessa frá-bæru gjöf og fram kemur í skilaboðunum að börn-unum í sunnudagaskólanum hafi litist mjög vel á brúðuleikhúsið.