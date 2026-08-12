Undur og stórmerki seinnipartinn í dag
Stórkostlegur atburður er í vændum síðdegis í dag, 12. ágúst, þegar sólmyrkvinn gengur yfir. Hann mun sjást vel úr Skagafirði og Húnavatnssýslum en á Norðurlandi vestra verður fallegur deildarmyrkvi þar sem tunglið hylur mest ríflega 98% sólar. Myrkvanum fylgir að það mun kólna og dimma. Deildarmyrkvinn hefst um kl. 16:45 og nær hámarki kl. 17:46, áður en honum lýkur um kl. 18:44. Myrkvinn stendur því yfir í um tvær stundir. Samkvæmt veðurspá frá í morgun gæti farið svo að aðstæður til að fylgjast með þessu sjónarspili verði hvað bestar á Norðurlandi vestra.
Feykir heyrði í stjörnufræðingnum Sævari Helga Bragasyni sem sagði: „Þótt það sé ekkert í líkingu við almyrkva, þá er samt fyllsta ástæða til að fylgjast vel með ef fólk kemst ekki inn í almyrkvaslóðina vestar.“
Deildarmyrkvinn dýpri í Húnavatnssýslum
Sævar bendir á síðuna solmyrkvi2026.is þar sem er hægt að sjá gagnvirkt kort sem sýnir nákvæmar tímasetningar, stefnu sólar og hvar fjöll birgja sýn. „Eiginlega allur Skagafjörðurinn er flottur eins og sjá má á kortinu,“ sagði Sævar, en það sama á við um Húna-byggð og Húnaþing vestra. „Í Húnavatnssýslum er deildarmyrkvinn meira að segja aðeins dýpri, yfir 99%, því þá erum við komin vestar á landið. Fólk þar ætti sannarlega að leggja leið sína vestar og inn í almyrkvaslóðina – ekki spurning!“
Nauðsynlegt að nota sólmyrkvagleraugu
Aðspurður um hvers þurfi að gæta sagði Sævar að það væri margt mikilvægt sem þyrfti að hafa í huga. „Til dæmis að sýna þolinmæði því umferðin verður mikil alveg sama hvað, svo aka varlega. Fylla bílinn af eldsneyti eða rafmagni og hafa með sér nesti. Ferðin til baka gæti nefnilega orðið löng. Ef fólk fer hvergi, þá er nauðsynlegt að nota sólmyrkvagleraugu til að fylgjast með deildarmyrkvanum. Fróðleiksfýsn, auð-mýkt og forvitni, slatta af þolinmæði og jákvæðni. Fræðast og skoða og smella á kortið á solmyrkvi2026.is.“
Þar sem almyrkvinn sést ekki frá Norðurlandi vestra verður fólk austan almyrkvaslóðarinnar að nota sólmyrkvagleraugu allan tímann. Ekki er öruggt að horfa á deildarmyrkva með berum augum, þótt sólin sé 99,99% deildarmyrkvuð. Þar sem almyrkvinn sést eru gleraugun hins vegar tekin af og hans notið með berum augum. /ekh