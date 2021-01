Uppbyggingarsjóður úthlutar 75 milljónum

Uppbyggingarsjóður Norðurlands vestra hefur tilkynnt um úthlutanir úr sjóðnum fyrir árið 2021 en engin úthlutunarhátíð verður haldin að þessu sinni. Auglýst var í október eftir umsóknum á sviði menningar og atvinnuþróunar og nýsköpunar fyrir árið 2021, með umsóknarfresti til 16. nóvember. Alls bárust 123 umsóknir þar sem óskað var eftir 228 milljónum króna.

Á vef Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra segir að alls hafi 69 umsóknir fengið brautargengi, samtals að upphæð rúmar 75 milljónir. Á sviði atvinnuþróunar og nýsköpunar fengu 28 umsóknir styrk samtals að upphæð rúmar 37 milljónir króna og á sviði menningar var samþykkt að styrkja 41 umsókn með rúmum 38 milljónir króna. Hæstu styrkina hlutu Sjávarlíftæknisetrið BioPol, 3.365.000 fyrir verkefnið Red algae as ingredients in solid skin care, og Sýndarveruleiki sem fékk þrjár milljónir króna til verkefnisins Stafræn Sturlungaslóð í Skagafirði.

Fjármagn Uppbyggingarsjóðsins er hluti af samningi Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra við stjórnvöld um framkvæmd Sóknaráætlunar Norðurlands vestra 2020-2024. Styrkhafar eru:

Styrkhafar eru (í stafrófsröð):

Aðalheiður S. Böðvarsdóttir Fjarvinnusetur að Reykjaskóla í Hrútaf. 715.000 kr.

Árni Rúnar Örvarsson Verðmætaaukning íslensks æðardúns 1.116.000 kr.

Blönduósbær Húnavaka Blönduósi 400.000 kr.

Blönduóskirkja Tónleikaröð 2021 í Blönduóskirkju 400.000 kr.

Brjálaða gimbrin ehf. Ærkjöt betri nýting 1.113.500 kr.

" " Hæverski hrúturinn 1.770.000 kr.

Búminjasafnið Lindabæ Stofn- og rekstrarstyrkur 600.000 kr.

Digital horse ehf Stofn- og rekstrarstyrkur 700.000 kr.

Embla Dóra Björnsdóttir Fíflarót – allra meina bót 967.500 kr.

Extis ehf. Vöruþróun – CMS hugbúnaður 915.000 kr.

" Sprotafyrirtæki í markaðssókn 860.000 kr.

Ferðamálasamtök Norðurlands vestra Markaðssókn með söfnum, setrum o.fl. 1.450.000 kr.

Félag eldri borgara Húnaþingi vestra Vor- og jólatónleikar 2021 300.000 kr.

Félag eldri borgara Skagafirði Sönghópur FEB í Skagafirði 300.000 kr.

GB Trading ehf Gestastofa sútarans-heimasíða/netverslun 743.750 kr.

Handbendi Brúðuleikhús ehf. Stofn- og rekstrarstyrkur 1.000.000 kr. - -

" " Hvst. International Puppetry Festival 2021 1.500.000 kr.

Hátæknisetur Íslands ses Nýsköpunarklasi í Skagafirði 500.000 kr.

Heimilisiðnaðarsafnið Blönduósi ses. Stofn- og rekstrarstyrkur 1.100.000 kr.

" " Sumarsýning Heimilisiðnaðarsafnsins 200.000 kr.

" " Stofutónleikar Heimilisiðnaðarsafnsins 200.000 kr.

Helga Rós Indriðadóttir Eyþór og Lindin 800.000 kr.

Helgi Sæmundur Guðmundsson Norðvestur 1.000.000 kr.

" " " Hvað syngur 400.000 kr.

Héraðsskjalasafn Skagfirðinga Margmiðlunarefni um sögu bæjar 350.000 kr.

Hólmfríður Dóra Sigurðardóttir Þórdís – fyrsti Húnvetningurinn 200.000 kr.

Ingveldur Ása Konráðsdóttir Hólakot 820.000 kr.

Jóhann Eymundur Rögnvaldsson Gestastofa á Hrauni 540.000 kr.

Kakalaskáli ehf. Stofn- og rekstrarstyrkur 2.200.000 kr.

Karlakórinn Heimir Tónleikahald og útgáfa 2021 400.000 kr.

Karlakórinn Lóuþrælar Vor- og jólatónleikar 2021 400.000 kr.

Karólína Elísabetardóttir Hvammshlíðarostur 1.169.150 kr.

Kvennakórinn Sóldís Konur 400.000 kr.

Lárus Ægir Guðmundsson Kaupmennirnir á Skagaströnd 1586-2020 350.000 kr.

Léttitækni ehf. Norðurplast 1.000.000 kr.

Maður og kona ehf Shoplifter í Hrútey (vinnuheiti) 2.250.000 kr.

Magnús Björn Jónsson Eins og rúllandi steinn 350.000 kr.

María Eymundsdóttir Ræktun á burnirót á Íslandi 830.000 kr.

Menningarfélag Gránu Viðburðaröð Menningarfélags Gránu 800.000 kr.

Menningarfélagið Spákonuarfur ses. Stofn- og rekstrarstyrkur 2.200.000 kr.

Nes listamiðstöð ehf. Stofn- og rekstrarstyrkur 1.100.000 kr.

" " Light Up 2022 1.500.000 kr.

Pure Natura ehf. Fullnýting í sauðfjárrækt 1.400.000 kr.

Selasetur Íslands ehf. Stofn- og rekstrarstyrkur 2.000.000 kr.

Sigrún Helga Indriðadóttir Úr dokku í djásn – geitafiða og sauðaband 1.850.000 kr.

Sigurjón Þórðarson Sjálfvirk seyrumæling í rotþróm 815.000 kr.

Barnamenningarhátíð Norðurlands vestra Skúnaskrall 2021 2.300.000 kr.

Sjávarlíftæknisetrið BioPol ehf. Fræðslumyndbönd - úrbeining og sögun 1.058.220 kr.

" " Model for developing omega 3-oil prod. 1.104.500 kr.

" " Red algae as ingredients in solid skin care 3.365.000 kr.

Skagfirski kammerkórinn Bráðum kemur betri tíð 400.000 kr.

Skotta ehf. Hágæða þáttaröð fyrir alþjóðlegt sjónvarp 2.793.750 kr.

Stefanía Hjördís Leifsdóttir Geita-og sauðaostar-vöruþróun og mark. 2.650.000 kr.

Stóragerði ehf (Samgönguminjasafn) Stofn- og rekstrarstyrkur 2.200.000 kr.

Sveitarfélagið Skagafjörður Matarkistan Skagafj. - stefnumótun og fl. 2.442.200 kr.

Sýndarveruleiki ehf. Stofn- og rekstrarstyrkur 2.200.000 kr.

" Stafræn Sturlungaslóð í Skagafirði 3.000.000 kr.

Sögufélag Skagfirðinga Byggðasaga Skagafjarðar 2.100.000 kr.

Sögusetur íslenska hestsins ses. Stofn- og rekstrarstyrkur 1.500.000 kr.

" " " Íslenski hesturinn – þjóðarhesturinn 500.000 kr.

Unglist í Húnaþingi Eldur í Húnaþingi 2021 750.000 kr.

Ungmennafélagið Grettir Popp- og rokkkór Húnaþings vestra 450.000 kr.

Ungmennasamband Austur-Húnvetninga Húnavökurit 2021 450.000 kr.

Ungmennasamband Vestur-Húnvetninga Húni 42. árgangur 400.000 kr.

Vatnsnes mengi og stök ehf. Skrúðvangur og týnda eldhúsið 619.003 kr.

Vatnsnes Yarn ehf. Gerð kennsluefnis og útfl. nýrrar vöru 879.000 kr.

Verslunarminjasafn á Hvammstanga ses Stofn- og rekstrarstyrkur 500.000 kr.

Viðburðaríkt ehf. Tónlistarhátíðin Drangey Music Festival 1.000.000 kr.

Vilko ehf. Markaðssókn 680.000 kr.