Út er komin bókin Línurnar lagðar í Skagafirði

feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Mannlíf 23.06.2026 kl. 14.29 oli@feykir.is
Bókin er 200 blaðsíður og bráðskemmtileg upprifjun. MYNDIR: ÓAB
Bókin er 200 blaðsíður og bráðskemmtileg upprifjun. MYNDIR: ÓAB

Út er komin bókin Línurnar lagðar í Skagafirði – Sögur af símaflokki Þórðar Sighvats en höfundur er Ágúst Guðmundsson – Gústi Munda – sagnfræðigrúskari. Í tilefni af útgáfunni er viðtal við höfundinn í Feyki vikunnar og fimmtudaginn 25. júní verður útgáfuhóf á Kaffi Krók (neðri sal) á Sauðárkróki og hefst teitið kl. 16. Lesið verður upp úr bókinni sem verður boðin til sölu fyrir kr. 6.000(ekki verður posi á staðnum) auk þess sem boðið verður upp á kaffi og með því.

Fyrri hluti ritsins nefnist Línurnar lagðar í Skagafirði og segir þar frá þegar loftlínur voru lagðar um héraðið, baráttu bænda til að fá símann lagðan heim til sín, símstöðvum og hverjir önnuðust þær, Talsímafélagi Sauðárkróks, símadömum og fleiru.

Síðari hlutinn fjallar um símaflokk Þórðar Sighvats, sem annaðist nýlagnir og viðhald símalína í Skagafirði og víðar eins og í Eyjafirði, Þingeyjarsýslum, Húnaþingi og jafnvel við Ísafjarðardjúp. Margar sögur eru af símakörlunum. Í bókinni segir frá loftlínum, símtólum og tækni sem nú er horfin af sjónarsviðinu . Koma símans er merkilegur hluti af sögu Skagfirðinga og því þótti ástæða til að halda henni til haga.

„Bókarskrifin stóðu yfir í rúm þrjú ár með hléum,“ sagði Ágúst þegar Feykir spurði hann hversu lengi hann hefði unnið að gerð bókarinnar. Fyrir fimm árum gaf hann út bókina Árið 1971 á Sauðárkróki í tilefni af 100 ára afmæli Sauðárkróks en sú bók er svo gott sem uppseld.

Nýprent annaðist uppsetningu og myndvinnslu en bókin er prýdd fjölda ljósmynda. Prentmiðlun hafði umsjón með prentun. Kaupfélag Skagfirðinga, FISK Seafood og Vörumiðlun styrktu útgáfuna og eru forráðamönnum þessara fyrirtækja færðar kærar þakkir fyrir stuðninginn.

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