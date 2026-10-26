Vilja að slökkvibifreiðar verði undanþegnar kílómetragjaldi

feykir.is Skagafjörður 26.10.2026 kl. 15.22 oli@feykir.is

Sveitarstjórn Skagafjarðar óskar eftir því að slökkvibifreiðar sveitarfélaga verði undanþegnar kílómetragjaldi eins og björgunarbifreiðar. Í frétt á mbl.is segir að þetta komi fram í umsögn sveitarfélagsins um drög fjármála- og efnahagsráðuneytisins að breytingum á lögum um kílómetragjald.

Í umsögninni segir að slökkvilið sinni lögbundnu öryggis- og neyðarhlutverki og að akstur slökkvibíla sé ekki valkvæð atvinnustarfsemi. Í víðfeðmum sveitarfélögum þurfi viðbragðsaðilar oft að aka langar vegalengdir til þess að sinna útköllum og getur gjaldið því orðið að umtalsverðum viðbótarkostnaði við lögbundna almannavarnarþjónustu.

Heimild: mbl.is

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