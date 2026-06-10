A-landsliðskona á Krókinn

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 10.06.2026 kl. 14.19 bladamadur@feykir.is
Myndin er af FB síðu Körfuknattleiksdeildar Tindastóls
Myndin er af FB síðu Körfuknattleiksdeildar Tindastóls

Á Facebook síðu Körfuknattleiksdeildar Tindastóls má sjá að liðið hefur samið við Kolbrúnu Maríu Ármannsdóttur um að leika með kvennaliðinu á komandi tímabili. Kolbrún María kemur til Tindastóls eftir að hafa leikið í Þýskalandi, hún á að baki glæsilegan feril með yngri landsliðum, auk þess sem hún hefur leikið með A-landsliði Íslands.

Israel Martin þjálfari liðsins segir komu Kolbrúnar mikilvæga fyrir áframhaldandi uppbyggingu kvennaliðins. „Á okkar þriðja tímabili í Bónus deildinni er mikilvægt að styrkja liðið með leikmanni eins og Kolbrúnu sem kemur með kraft og seiglu. Vonandi mun það líka hvetja aðra leikmenn að skoða það að ganga til liðs við okkur, Tindastóll er frábært félag og gott að vera hluti af þessu körfuboltasamfélagi hér á Sauðárkróki. Við berum ábyrgð á að halda áfram að stíga réttu skrefin í uppbyggingu kvennaliðsins og við hlökkum mikið til að vinna með Kolbrúnu á næsta tímabili.“

Kolbrún María segist spennt að koma á Krókinn og ganga til liðs við Tindastóls. „Mér líst mjög vel á félagið, metnaðinn og umhverfið í kringum liðið. Ég hlakka mikið til að kynnast öllum og verða hluti af hópnum. Markmiðið fyrir tímabilið er að hjálpa liðinu að ná þeim markmiðum sem við setjum okkur saman, ná eins góðum árangri og mögulegt er. Ég hlakka mikið til að byrja!“

Það er mikill fengur fyrir Tindastól í sínar raðir, hún er fjölhæfur leikmaður og mikill leiðtogi á vellinum Við hlökkum til að sjá Kollu á parketinu og bjóðum hana hjartanlega velkomna í Síkið!

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