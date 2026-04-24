A-listinn býður sig fram í Húnabyggð

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 24.04.2026 kl. 10.51 oli@feykir.is

Það fór því miður framhjá Feyki að nýtt framboð kynnti framboð í Húnabyggð upp úr miðjum mars. Þar var um að ræða A-listann, óháð framboð sem ætlar sér að fara fram fyrir hönd fólksins í Húnabyggð og ætlar að hafa hagsmuni allra íbúa sveitarfélagsins að leiðarljósi.

A-listinn = Öll saman.

  1. Jón Gíslason, Stóra - Búrfelli
  2. Sara Björk Þorsteinsdóttir, Blönduósi
  3. Emil Jóhann Þorsteinsson, Auðólfsstöðum
  4. Sverrir Þór Sverrisson, Auðkúlu 3
  5. Karen Helga Steinsdóttir, Víkum
  6. Ásmundur Óskar Einarsson, Grænuhlíð
  7. Lára Dagný Sævarsdóttir, Blönduósi
  8. Sigurður Árnason, Blönduósi
  9. Jóhanna Stella Jóhannsdóttir, Reykjum
  10. Sigþór Ottó Hallgrímsson, Skeggjastöðum
  11. Kristín Birna Sveinbjörnsdóttir, Steiná
  12. Guðmann Ásgeir Halldórsson, Holti
  13. Guðný Ósk Jónasdóttir, Ártúnum
  14. Guðmundur Sævar Þórsson, Brúarhlíð
  15. Jóna Rannveig Ólafsdóttir, Blönduósi
  16. Einar Pétursson, Brekkukoti
  17. Berglind Hlín Baldursdóttir, Miðhúsum
  18. Þorleifur Ingvarsson, Sólheimum
