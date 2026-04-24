A-listinn býður sig fram í Húnabyggð
Það fór því miður framhjá Feyki að nýtt framboð kynnti framboð í Húnabyggð upp úr miðjum mars. Þar var um að ræða A-listann, óháð framboð sem ætlar sér að fara fram fyrir hönd fólksins í Húnabyggð og ætlar að hafa hagsmuni allra íbúa sveitarfélagsins að leiðarljósi.
A-listinn = Öll saman.
- Jón Gíslason, Stóra - Búrfelli
- Sara Björk Þorsteinsdóttir, Blönduósi
- Emil Jóhann Þorsteinsson, Auðólfsstöðum
- Sverrir Þór Sverrisson, Auðkúlu 3
- Karen Helga Steinsdóttir, Víkum
- Ásmundur Óskar Einarsson, Grænuhlíð
- Lára Dagný Sævarsdóttir, Blönduósi
- Sigurður Árnason, Blönduósi
- Jóhanna Stella Jóhannsdóttir, Reykjum
- Sigþór Ottó Hallgrímsson, Skeggjastöðum
- Kristín Birna Sveinbjörnsdóttir, Steiná
- Guðmann Ásgeir Halldórsson, Holti
- Guðný Ósk Jónasdóttir, Ártúnum
- Guðmundur Sævar Þórsson, Brúarhlíð
- Jóna Rannveig Ólafsdóttir, Blönduósi
- Einar Pétursson, Brekkukoti
- Berglind Hlín Baldursdóttir, Miðhúsum
- Þorleifur Ingvarsson, Sólheimum