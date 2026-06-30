Aðsóknarmet á HipFest 2026
Um nýliðna helgi fór brúðulistahátíðin HIP Fest 2026 fram á Hvammstanga en það er Handbendi brúðuleikhús sem hefur veg og vanda að hátíðinni sem er magnað menningarframtak á landsbyggðinni. Þetta var í fimmta sinn sem hátíðin er haldin og óhætt að fullyrða að hún verði glæsilegri með hverju skiptinu. Samkvæmt heimildum Feykis var slegið aðsóknarmet á hátíðinni sem vonandi heldur áfram að vaxa og dafna.
Í frétt á vef Húnaþings vestra segir: „Haldnar voru fjölmargar alþjóðlegar brúðulistasýningar á hinum ýmsu sýningarstöðum á Hvammstanga. Auk Félagsheimilisins og Stúdíó Handbendi fóru fram sýningar í gamla VSP húsinu og í aðstöðu sláturhússins í Meleyrar húsinu við höfnina. Sýningar voru vel sóttar og settu gestir og listamenn mikinn og góðan svip á bæjarlífið um helgina. Einnig voru haldnar ýmsar vinnusmiðjur sem opnar voru öllum svo sem í sprettibókagerð, skuggamyndum og haldið var Master Class í grímuleik. Krakkarnir úr krakkasveiflunni sýndu afrakstur vinnu sinnar við gerð brúðuleikhúsa í kassa og listamenn sátu fyrir svörum í listamannaspjalli.
Sýningarnar voru víðsvegar að úr heiminum auk lokasýningar Rótar sem Handbendi setti upp í samvinnu við Þjóleikhúsið, Menningarfélag Akureyrar og Listahátíðar í Reykjavík. Sýningin tekur á spurningum varðandi mótun sjálfsmyndar okkkar, áhrif uppruna á líf okkar og þörfina fyrir að tilheyra.
Aðrar sýningar voru:
- Puzzles Theater frá Kanada setti upp sýninguna Skógar þar sem sprekum og þurrkuðum rótum var gefið líf með einstökum hætti.
- Trukitrek frá Spáni og Ítalíu sýndi Klikk, framtíðarverk þar sem brúður og videolist fléttast saman í magnaða ádeilu um þrældóm algóriþmans.
- Brúðuleikhús akademíu Volyn-hérðaðs í Úkraínu sýndi sýninguna Vögguvísa stjörnunnarsem hugsuð er fyrir áhorfendur 5 ára og yngri. Einstaklega litríkt og fallegt verk frá listamönnum sem starfa við erfiðar aðstæður sem byggir á vögguljóðum og hefðunum í kringum þau.
- Zaches leikhúsið frá Ítalíu sýndi hið klassíska ævintýri Öskubusku í eldri gerð en við eigum að venjast. Í sýningunni blandast samn brúðuleikur, nútímadans og skuggaleikur í einstakt sjónarspil.
- Frú Paulette frá Spáni sýndi örsýninguna Syndarinn, erótíska brúðusýningu sem er7 mínútur að lengd og aðeins fyrir 3 áhorfendur í einu. Áhorfendur gægjast í sýningunni bókstaflega inn í heim syndarans.“