Aðsóknin á Rabarbarahátíðina fram úr björtustu vonum
„Rabarbarahátíðin í Gamla bænum á Blönduósi er haldin í þriðja sinn í ár. Hátíðarnar hafa gengið mjög vel svo ekki sé meira sagt,“ segir Iðunn Vignisdóttir, ein forsvarskvenna hátíðarinnar sem fer fram laugardaginn 27. júní. „Þær stöllur, Elfa Þöll Grétarsdóttir og Björk Bjarnadóttir, renndu alveg blint í sjóinn þegar þær héldu fyrstu hátíðina og vissu ekkert hverju væri við að búast en um 500 manns sóttu þá hátíð. Síðustu hátíð sóttu svo um 700 manns og við vonumst eftir svipuðum fjölda í ár.“