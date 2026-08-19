Afmælishátíð Landsbankans og TM 20. ágúst

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 19.08.2026 kl. 15.04 oli@feykir.is
Landsbankinn fagnar 140 ára afmæli og TM 70 ára afmæli um þessar mundir. Af því tilefni bjóðum við landsmönnum að fagna með okkur í útibúum Landsbankans um allt land fimmtudaginn 20. ágúst kl. 14.00–16.00.
 
Landsbankinn var stofnaður árið 1886 og hefur því verið hluti af íslensku samfélagi í 140 ár. Þetta eru sömuleiðis stór tímamót fyrir TM sem fagnar 70 ára afmæli. Það er því sannarlega tilefni til að gera sér glaðan dag saman.
 
Boðið verður upp á léttar veitingar og góða stemningu í 30 útibúum Landsbankans víðs vegar um land. Við hvetjum viðskiptavini til að líta við og fagna þessum tímamótum með okkur. Útibúin á Breiðdalsvík, Djúpavogi, Kópaskeri og Skagaströnd eru ekki opin á fimmtudögum og því verða ekki veisluhöld þar í þetta sinn.
 
Kíktu við í útibú nálægt þér og fagnaðu með okkur.
 
Við hlökkum til að sjá þig!
 
/Tilkynning
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