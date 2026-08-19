Slagarasveitin á bæjarhátíðinni Í túninu heima í Mosfellsbæ
Slagarasveitin húnvetnska kemur fram á bæjarhátíðinni Í túninu heima, sem haldin verður í Mosfellsbæ dagana 27.–30. ágúst næstkomandi. Tónleikar sveitarinnar fara fram laugardaginn 29. ágúst klukkan 17:00 og standa yfir í um eina klukkustund. Viðburðurinn verður haldinn að Vogatungu 13 í Mosfellsbæ.
Rætur Slagarasveitarinnar liggja á Hvammstanga. Sveitin hefur starfað með hléum í gegnum tíðina en óslitið frá árinu 2019.
Slagarasveitin flytur einungis eigin lög og texta, frumsamda tónlist á lífrænan náttúrulegan hátt án aðkomu allrar gervigreindar.
Tónlist Slagarasveitarinnar spannar melódískt popp/rokk/country, stundum með þjóðlegu ívafi og lagatextar eru allir á íslensku.
Þess má geta að Slagarasveitin gaf út hljómplötu árið 2023 og hlusta má á lög sveitarinnar á Spotify og Youtube.
Meðlimir Slagarasveitarinnar eru:
- Aldís Olga Jóhannsdóttir – söngur
- Geir Karlsson – bassi
- Kristinn Rúnar Víglundsson – söngur
- Ragnar Karl Ingason – gítar, munnharpa og söngur
- Skúli Þórðarson – slagverk
- Stefán Ólafsson – gítar og söngur
Gestahljóðfæraleikarar:
- Eyþór Franzson Wechner – píanó og hljómborð
- Einar Friðgeir Björnsson – harmonikka
Verið hjartanlega velkomin – aðgangur er ókeypis.