„Mig langaði ekki að fara neitt annað“

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 18.08.2026 kl. 10.14 oli@feykir.is
Helgi Sigurjón. AÐSEND MYND
Helgi Sigurjón. AÐSEND MYND

Í Dalatúninu á Sauðárkróki býr Helgi Sigurjón Gíslason en hann er sonur þeirra Gísla Rúnars og Valborgar Jónínu. Helgi er yngstur sinna systkina en hann á tvær eldri systur, þær Þóreyju Elsu og Sigurlínu Erlu, og þrjá eldri bræður, þá Þorstein Elí, Guðmar Frey og Magnús Eyþór. Helgi kláraði sitt fyrsta ár í FNV núna í vor en hann hefur tekið virkan þátt í félagslífinu þar sem hann var hluti af svokallaðri Veiðinefnd, en sú nefnd var dugleg að halda viðburði utan skóla fyrir nemendur.

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