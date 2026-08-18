„Mig langaði ekki að fara neitt annað“
Í Dalatúninu á Sauðárkróki býr Helgi Sigurjón Gíslason en hann er sonur þeirra Gísla Rúnars og Valborgar Jónínu. Helgi er yngstur sinna systkina en hann á tvær eldri systur, þær Þóreyju Elsu og Sigurlínu Erlu, og þrjá eldri bræður, þá Þorstein Elí, Guðmar Frey og Magnús Eyþór. Helgi kláraði sitt fyrsta ár í FNV núna í vor en hann hefur tekið virkan þátt í félagslífinu þar sem hann var hluti af svokallaðri Veiðinefnd, en sú nefnd var dugleg að halda viðburði utan skóla fyrir nemendur.