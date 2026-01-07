Álfhildur hyggst draga sig í hlé frá sveitarstjórnarmálum að loknu kjörtímabilinu

feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 07.01.2026 kl. 15.25 oli@feykir.is
Álfhildur Leifsdóttir oddviti VG og óháðra. MYND: GG
Álfhildur Leifsdóttir oddviti VG og óháðra. MYND: GG

Það er kosningaár en kosið verður til sveitarstjórna þann 16. maí næstkomandi. Feykir hefur örlítið verið að grafast fyrir um framboðs- og listamál í Skagafirði og vonandi verður hægt að segja frá einhverju áður en langt um líður. Meðal annars hafði Feykir samband við Álfhildi Leifsdóttur, oddvita Vinstri grænna og óháðra, sem tjáði Feyki að hún hyggist draga sig í hlé.

