Allt á floti í Varmahlíðarskóla

Þessi mynd segir nú bara lítinn hluta sögunnar því allt var á floti þegar starfsmenn komu í skólann á þriðjudagsmorgni. MYND: KG
„Afar óvenjulegur vægast sagt,“ var svarið sem Kristvina Gísladóttir gaf Feyki þegar spurð hvernig öskudagur hafi verið í Varmahlíðarskóla. „Ekki neinir nemendur og starfsmenn að gera sitt besta við mjög svo slæmar aðstæður. Svo það var lítið um hátíðahöld í dag,“ sagði aðstoðarskólastjórinn. Ástæðan var sú að heitavatnslögn gaf sig í skólanum og allt var á floti þegar starfsfólk mætti í skólann snemma á þriðjudagsmorgni.

