Argentínskar landsliðskonur á Krókinn
Körfuknattleiksdeild Tindastóls hefur samið við argentínsku landsliðskonurnar Florenciu Chagas og Macarenu Durso fyrir komandi tímabil. Í tilkynningu á Facebook-síðu kkd. Tindastóls segir að Florencia sé ungur og öflugur bakvörður með mikla alþjóðlega reynslu, en Macarena er reynslumikill leikstjórnandi sem kemur síðast frá Spáni þar sem hún lék á háu stigi. Báðar eru þær með Evrópsk vegabréf.
„Flor er ung en kemur samt með mikla alþjóðlega reynslu. Hún var valin í WNBA-nýliðavalinu og er mjög öflugur leikmaður sem getur skorað á marga ólíka vegu. Ég tel að hún muni hafa mikil áhrif á deildina og við hlökkum mikið til að sjá hana spila fyrir Tindastól. Macarena kláraði síðasta tímabil á Spáni á mjög háu stigi. Hún er kraftmikill leikmaður sem passar vel inn í íslenska körfuboltann, fljót og sterk í vörn á boltann, góð skytta fyrir utan þriggja stiga línuna og getur bæði skorað sjálf og skapað færi fyrir liðsfélaga sína. Flor og Maca þekkjast vel úr argentínska landsliðinu og það er mikill styrkur fyrir okkur að fá þær báðar inn í hópinn,“ segir Israel Martin .
Heimild: Körfuknattleiksdeild Tindastóls