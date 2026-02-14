Ármenningar brotnir á bak aftur í síðari hálfleik

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 14.02.2026 kl. 16.47 oli@feykir.is

Tindastóll og Ármann mættust í Bónus deildinni í körfuknattleik í Síkinu í gærkvöldi í 17. umferð. Flestir reiknuðu með öruggum sigri Stólanna, sem varð niðurstaðan, en liðin dönsuðu vangadans í fyrri hálfleik og allt jafnt í hálfleik eftir skemmtilegar 20 mínútur. Þeir sem voru orðnir þreyttir á mótspyrnu gestanna gátu tekið gleði sína í síðari hálfleik þegar leikur Ármenninga hrundi og Stólarnir sigldu í höfn með stigin tvo í trollinu. Lokatölur 113-76.

Skráðu þig inn til að lesa

Þú getur valið um þrjár áskriftarleiðir:

Leið 1 (blað og rafrænn aðgangur)

Færð blaðið inn um lúguna í hverri viku, rafrænan aðgang að pdf útgáfunni og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 3.495 kr. á mánuði m/vsk (3.149 án/vsk)
Það eru alltaf fjögur blöð í mánaðaráskriftinni.

Leið 2 (rafrænn aðgangur að pdf útgáfu blaðsins)

Færð rafrænan aðgang að pdf útgáfunni að Feyki og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 2.495 kr. á mánuði m/vsk. (2.248 kr. án/vsk).

Leið 3 (rafrænn aðgangur í viku)

Færð rafrænan aðgang að nýjasta tbl. Feykis og læstum fréttum í viku inn á feykir.is.
Kostar 695 kr. vikan m/vsk. (626 kr. án/vsk).

Kaupa áskrift
Til baka

Fleiri fréttir

  • Mike, Emili Helgi og Ólína Sif. MYNDIR: JÓNDÍS HINRIKS

    Starfið án staðsetningar | Feykir býður Ólínu Sif og fjölskyldu velkomin heim

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 14.02.2026 kl. 15.04 oli@feykir.is
    Ólína Sif Einarsdóttir er fædd og uppalin á Sauðárkróki, dóttir Helgu Dóru Lúðvíksdóttur og Einars Gíslasonar, bróðir Ólínu er Hlynur Freyr. Ólína flutti heim á Sauðárkrók síðasta haust eftir að hafa menntað sig í Bandaríkjunum, prófaði að flytja á Ísafjörð og Akureyri en er núna flutt aftur heim á Krókinn.
    Meira
  • Aron Örn í leik með sameinuðu liði Tindastóls/Hvatar/Kormáks. Á neðri myndinni er hann með Hauki bróður sínum á Anfield Road. AÐSENDAR MYNDIR

    „Stefni eins langt og hægt er“ | Aron Örn Ólafsson

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Mannlíf, Lokað efni 14.02.2026 kl. 09.46 oli@feykir.is
    Það er allt fullt af flottum krökkum hér á Norðurlandi vestra. Íþróttagarpur Feykis að þessu sinni er Aron Örn Ólafsson frá Blönduósi. Hann er fæddur árið 2010 og alinn upp á Blönduósi. Foreldrar hans eru Brynhildur Erla Jakobsdóttir og Ólafur Sigfús Benediktsson og Aron Örn á einn bróðir sem heitir Haukur Ingi.
    Meira

  • Úr öskunni í eldinn | Leiðari 6. tölublaðs Feykis

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 13.02.2026 kl. 18.42 oli@feykir.is
    Það styttist í þorranum ef ég skil þetta allt saman rétt. Blaðakona Feykis hefur verið á útopnu í þorrablóts-upplifunum síðustu vikurnar og sennilega hefur hún toppað sjálfa sig um liðna helgi. Átti að leika lækni í stuttum skets sem ætti ekki að hafa verið vandamál því áður en hún fór að skrifa fréttir og viðtöl vann hún á sjúkrahúsinu á Króknum. Maðurinn hennar lék sjúklinginn. Nú er ráð fyrir mig að skipta um umræðuefni...
    Meira
  • Þetta er reyndar ekki Pétur Rúnar – þetta er Taiwo okkar Badmus. MYND AF NETINU

    Pétur á von á fínni skemmtun í Síkinu í kvöld

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 13.02.2026 kl. 14.48 oli@feykir.is
    Það er körfubolti í Síkinu í kvöld en þá mætir lið Ármanns á Krókinn. Bæði lið þurfa nauðsynlega á sigri að halda; Stólarnir til að halda í við toppliðin í baráttunni um að tryggja heimavallarréttinn í úrslitakeppninni og gestirnir til að berjast fyrir því að halda sæti sínu í Bónus deildinni. Leikurinn hefst kl. 19:00 og um að gera fagna góðum árangri í Evrópu með því að styðja strákana í kvöld.
    Meira
Yfirlit frétta