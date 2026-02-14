Ármenningar brotnir á bak aftur í síðari hálfleik
Tindastóll og Ármann mættust í Bónus deildinni í körfuknattleik í Síkinu í gærkvöldi í 17. umferð. Flestir reiknuðu með öruggum sigri Stólanna, sem varð niðurstaðan, en liðin dönsuðu vangadans í fyrri hálfleik og allt jafnt í hálfleik eftir skemmtilegar 20 mínútur. Þeir sem voru orðnir þreyttir á mótspyrnu gestanna gátu tekið gleði sína í síðari hálfleik þegar leikur Ármenninga hrundi og Stólarnir sigldu í höfn með stigin tvo í trollinu. Lokatölur 113-76.