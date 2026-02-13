Silla Hermanns er maður ársins í Austur-Húnavatnssýslu

Sigurlaug Þóra Hermannsdóttir er Maður ársins í Austur-Húnavatnssýslu að mati lesenda Húnahornsins. MYND: HÚNI.IS
Sigurlaug Þóra Hermannsdóttir er Maður ársins í Austur-Húnavatnssýslu að mati lesenda Húnahornsins. MYND: HÚNI.IS

Lesendur Húnahornsins hafa valið Sigurlaugu Þóru Hermannsdóttur á Blönduósi sem mann ársins í Austur-Húnavatnssýslu árið 2025 en frá þessu segir í frétt á Húna.is í morgun. „Silla Hermanns, eins og hún er oftast kölluð, hefur í mörg ár verið ein af þeim manneskjum sem gera samfélagið í Austur-Húnavatnssýslu betra. Hún hefur verið áberandi í Hollvinasamtökum Heilbrigðisstofnunarinnar á Blönduósi, þar sem hún gegnir formennsku og tekið þátt í fjölmörgum verkefnum sem styrkja þjónustu, aðstöðu og líðan fólks á svæðinu,“ segir í fréttinni.

Hér má lesa nokkur dæmi um rökstuðning og ástæðu tilnefningar frá lesendum:

„Silla hefur unnið óeigingjarnt starf í þágu Hollvinafélags HSN á Blönduósi og verið virk í félagslífi og starfi í áraraðir.“

„Sigurlaug hefur sem formaður Hollvinasamtaka HSB unnið ómetanlegt starf fyrir sjúkrahúsið á Blönduósi og samfélagið allt í Húnabyggð og fyrir það á hún hrós skilið. Áfram Silla hollvinur okkar.“

„Í gegnum árin hefur Silla látið mikið gott af sér leiða og samfélagið á Blönduósi og nærsveitum notið dugnaðar hennar, væntumþykju og ómetanlegra framlaga.“

„Hún Silla hefur fengið að kenna á lífinu. Kannski bognað en alltaf risið upp aftur af krafti og haldið ótrauð áfram. Hún hefur með sínum félögum gert ótrúlega mikið fyrir þetta samfélag með Hollvinasamtökunum með sínum krafti. Og á þetta svo sannarlega skilið.“

Þau sem sendu inn tilnefningu er þökkuð þátttakan, sem var góð. Fjölmargir fengu verðskuldaða tilnefningu en langflestar féllu þær Sillu í skaut. Jón A. Snæbjörnsson fékk næstflestar tilnefningar og Jóhannes á Torfalæk kom fast á hæla hans.

Þess má geta að í kosningu Feykis á Manni ársins á Norðurlandi vestra 2025 hafnaði Silla Hermanns í þriðja sæti. Feykir óskar Sillu til hamingju með heiðurinn!

Heimild: Húni.is

