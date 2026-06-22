Áskaffi góðgæti bætir ferðum með leiðsögn við starfsemi sína | A. Herdís Sigurðardóttir skrifar

feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 22.06.2026 kl. 11.07
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Áskaffi góðgæti er fyrirtæki í Skagafirði sem starfar í anda Slow food og Slow travel og leggur áherslu á gæði, ró og upplifun. Eigandi fyrirtækisins er A. Herdís Sigurðardóttir sem hefur síðustu misserin rekið Áskaffi góðgæti í félagsheimilinu Héðinsminni í fyrrum Akrahreppi en rak lengi kaffihúsið Áskaffi í Áshúsi í Glaumbæ. „Nú vil ég bjóða gestum Skagafjarðar meira en kaffi og kökur og er að hanna smáhópaferðir til að skapa upplifun sem snertir hjartað, vekur forvitni og skilur eftir góðar minningar“ segir Herdís.

Saga, matur og upplifun í hjarta Skagafjarðar

„Við, heimafólk í Skagafirði, leggjum áherslu á fagmennsku og gæði í hverju smáatriði. Saga, fallegt landslag, góðar veitingar og hlýleg samvera fléttast í þessum ferðum“, bætir hún við. „Við bjóðum í ferðalag þar sem sagan lifnar við og maturinn er heimafenginn“.

„Hæglætisferðir með heimafólki“

Í þessum ferðum gefst gestum tækifæri til að hitta fólkið sem býr og starfar í Skagafirði, sem er land hesta, sagna, sögustaða og sterkra matarhefða. Farið verður úr alfaraleið og sveitir og sjávarþorp heimsótt. „Hvort sem ferðin liggur um sveitir eða sjávarþorp eins og Hofsós og sögustaði eins og Hóla í Hjaltadal gefst gestum tími til að njóta, læra og upplifa“, segir Herdís og bætir því við að ferðirnar muni skilja eftir sögur, myndir og minningar.

Þrjár ferðir eru þegar komnar í sölu og fleiri á teikniborðinu.

Á Sturlungaslóðum í Skagafirði með Sigríði Sigurðardóttur

Lærdómsrík ferð um dramatíska sögu Íslands þar sem fjallað verður um stórbrotna sögu, valdabaráttu, örlög og sögustaði. Þar mun frásögnin tengjast landinu sjálfu með heimsóknum á kirkjustaði, sveitabæi, vígvelli og slóðir sem enn geyma andrúmsloft liðinna tíma.

Hæglætisferð (Slow travel) frá Varmahlíð með Auði Herdísi Sigurðardóttur

Hæglætisferð þar sem boðið er upp á staðbundið hráefni. Framleiðendur hágæða matvara og handverks verða heimsóttir. Þarna verður sveitalífið, sögurnar, smakk og hlýjar móttökur í hjarta Norðurlands í fyrirrúmi, umkringdar fallegu landslagi.

Um norðurströndina í Skagafirði með Kristínu Sigurrós Einarsdóttur

Ferðalag um Norðurströnd Skagafjarðar þar sem sagan, landslagið og matarmenning svæðisins njóta sín. Farið verður út með austanverðri strönd Skagafjarðar. Ferðin hefst og endar á Sauðárkróki.

Í öllum ferðunum er miðað við 10-18 manna hópa. Ferðirnar eru skipulagðar með rólegheit að markmiði og henta vel fullorðnum sem og ungum, áhugasömum gestum. Ferðirnar eru komnar í sölu á vefsíðunni www.askaffi.is

 

ahsig ehf. hlaut styrk frá Uppbyggingasjóði Norðurlands vestra við uppbyggingu og framkvæmd „Sögu- og sælkeraferðir í Skagafirði“ og kann ég þeim bestu þakkir fyrir stuðninginn, segir Herdís að lokum.

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