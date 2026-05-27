Auglýst eftir læknum á Blönduós
Heilbrigðisstofnun Norðurlands auglýsir eftir yfirlækni og lækni til starfa á starfstöð stofnunarinnar á Blönduósi. Á Húnahorninu segir Helga Margrét Jóhannesdóttir, yfirhjúkrunarfræðingur svæðis og staðarumsjónarmaður HSN á Blönduósi, að verið sé að leita að metnaðarfullum og framsæknum læknum sem vilja taka þátt í að byggja upp öfluga og stöðuga læknamönnun til framtíðar. „Markmið okkar er að tryggja samfellu í þjónustu, bæta aðgengi íbúa að heilbrigðisþjónustu og viðhalda okkar faglega, styðjandi og eftirsóknarverða vinnuumhverfi,“ segir Helga Margrét.
Hún bendir á að hjá HSN gefist tækifæri til að vinna fjölbreytt og krefjandi störf þar sem faglegur vöxtur, samvinna og sveigjanleiki séu í fyrirrúmi. Starfsumhverfið sé persónulegt og samheldið, og stutt í ákvarðanatöku og umbætur. Þá segir hún að einnig gefist færi á að hafa raunveruleg áhrif á þróun þjónustunnar og velferð samfélagsins.
„Það eru margir kostir við að búa á landsbyggðinni en Blönduós býður upp á rólegt og öruggt umhverfi, stuttar vegalengdir og sterka samfélagskennd. Náttúran er alltaf nálægt og tækifæri eru til útivistar, sem styður við betra jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Lífsgæðin eru mikil fyrir þá sem vilja meiri ró, tengsl og rými í daglegu lífi. Ég hvet samfélagið í heild til að hafa vakandi augu og að þau sem þekkja lækna bendi þeim á þessar auglýsingar,“ segir Helga Margrét.
Lesa má um störfin á Starfatorgi, staða yfirlæknis hér og staða læknis hér.