Bekkur tileinkaður minningu Gísla Þórs

feykir.is Skagafjörður, Listir og menning 12.08.2025 kl. 08.25 oli@feykir.is
Bekkurinn góði. MYND AF VEF SKAGAFJARÐAR
Bekkurinn góði. MYND AF VEF SKAGAFJARÐAR
Sveitarfélagið Skagafjörður hefur á undanförnum misserum komið upp fjölmörgum bekkjum víðsvegar í Sauðárhlíð og í Litla Skógi á Sauðárkróki. „Einn slíkur bekkur er frábrugðinn öðrum, en hann er skreyttur ljóði og lagi eftir Gísla Þór Ólafsson (1979–2025), sem starfaði undir skáldanafninu Gillon,“ segir í tilkynningu á heimasíðu Skagafjarðar en bekkinn má finna á milli Raftahlíðar og Eskihlíðar, við upphaf göngustígsins upp á Sauðárháls.


Gísli var fjölhæfur listamaður — tónlistarmaður, ljóðskáld, leikari, rithöfundur og bassaleikari í hljómsveitinni Contalgen Funeral. Hann skilur eftir sig ellefu ljóðabækur, fimm sólóhljómplötur undir listamannsnafninu Gillon auk upptaka með hljómsveitinni, þar sem hann lagði til bæði bassaleik og bakraddir.

Verkefnið var unnið af starfsmönnum garðyrkjudeildar sveitarfélagsins í samstarfi við FabLab á Sauðárkróki. Á bekknum má finna QR-kóða sem vísar beint á lagið Andrés Önd eftir Gísla. Sannarlega gott framtak.

 

Til baka

Fleiri fréttir

  • Gæðings hryssan Óskastund frá Steinnesi og Árni Björn Pálsson. Mynd:Henk&Patty.

    Gæðingar nutu sín í Sviss

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Hestar, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 12.08.2025 kl. 09.40 bladamadur@feykir.is
    Heimsmeistaramóti íslenska hestsins í Sviss lauk á sunnudaginn. Er mál manna að vel hafi tekist til og Svisslendingar staðið fagmannlega að mótshaldinu. Heimsmeistaramótum er skipt í tvo hluta, íþróttakeppni og kynbótasýningar.
    Meira
  • Tindastóls konur á veitingastað Silla í Reykjavík Mynd: Aðsend.

    Silli kokkur styður kvennalið Tindastóls

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 11.08.2025 kl. 15.40 bladamadur@feykir.is
    Silli kokkur og hans lið er vel kunnugt á Sauðárkróki en þar kemur hann reglulega með matarvagninn sinn og býður upp á gómsætan götumat.
    Meira
  • Úr Austurdal neðan Skatastaða. Mynd:KMU

    Enn um Skatastaðavirkjun

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 11.08.2025 kl. 12.00 bladamadur@feykir.is
    Virkjanakostir í Héraðsvötnum í Skagafirði, þar á meðal 156 megavatta Skatastaðavirkjun, fara ekki í verndarflokk heldur í biðflokk rammaáætlunar. Þetta er samkvæmt tillögu sem Jóhann Páll Jóhannsson, ráðherra orku- og umhverfismála, hyggst leggja fyrir Alþingi í haust og hann kynnir núna í samráðsgátt stjórnvalda. Ennfremur leggur hann þar til að Urriðafossvirkjun í Þjórsá verði í nýtingarflokki en ekki í biðflokki.
    Meira
  • Guðmundur Steingrímsson. AÐSEND MYND

    Rabb-a-babb 237: Gummi Steingríms

    feykir.is Skagafjörður, Rabb-a-babb, Lokað efni 11.08.2025 kl. 11.21 oli@feykir.is
    Að þessu sinni hittir Rabbið fyrir Guðmund Steingrímsson sem er landsmönnum að góðu kunnur. Hann fæddist árið 1972 en er nú giftur tveggja barna faðir í Vesturbænum í Reykjavík. Hann stundar doktorsrannsóknir í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands. „Ég ætla að verða Dr. Gummi“ segir hann –sennilega sposkur á svipinn.
    Meira
Yfirlit frétta