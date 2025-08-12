Bekkur tileinkaður minningu Gísla Þórs
Gísli var fjölhæfur listamaður — tónlistarmaður, ljóðskáld, leikari, rithöfundur og bassaleikari í hljómsveitinni Contalgen Funeral. Hann skilur eftir sig ellefu ljóðabækur, fimm sólóhljómplötur undir listamannsnafninu Gillon auk upptaka með hljómsveitinni, þar sem hann lagði til bæði bassaleik og bakraddir.
Verkefnið var unnið af starfsmönnum garðyrkjudeildar sveitarfélagsins í samstarfi við FabLab á Sauðárkróki. Á bekknum má finna QR-kóða sem vísar beint á lagið Andrés Önd eftir Gísla. Sannarlega gott framtak.
